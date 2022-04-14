超商女店員突要Line！他害羞爆「加入能幹嘛？」網曝真相：超方便

▲超商提供的服務非常多元。圖非當事店家，與本文無關。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／閔文昱報導

便利超商是許多人的好鄰居，除了想買什麼都非常方便，現在服務也越來越多元。一名網友近日到超商消費完準備結帳，突然被女店員詢問「要不要加Line群？」讓他一時無法了解對方用意，只能先害羞拒絕，不過事後他也相當好奇，「加入超商Line群的人多嗎？可以幹嘛？」引發熱議。

一名網友14日在PTT以「加入超商Line群的人多嗎？可以幹嘛？」為題發文表示，他剛剛去711購物，正當他結帳完準備離開時，女店員突然叫住他，並詢問「要不要加我們店的Line群？」讓他聽得一頭霧水，「我覺得有點害羞，就先拒絕了。」

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▲原PO發文詢問女店員用意。（圖／翻攝自PTT，下同）

為此，原PO也相當好奇女店員用意，求問網友「加入超商LINE群的人多嗎？裡面可以幹嘛？怎麼會問我？有沒有八卦？」文章一出，馬上吸引不少網友熱烈討論，紛紛留言「想約你吧，很明顯了」、「代表你被認證超商常客」、「可以約店長看電影」、「你錯過了一段姻緣」。

其中，也有內行人揭露群組功能，表示有熱門商品時可方便顧客開團，「滿方便，一堆媽媽同事有加」、「團購滿方便的」、「我覺得最實用是可以叫店員幫你預留東西」、「可以知道有什麼優惠啊，很方便」、「之前錢包掉店裡，還好有加line，叫店員先幫忙收著，趕快回去拿」、「裡面團購比網購還便宜，前兩天訂母親節的碗盤跟鍋子，市價5折不到」。

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