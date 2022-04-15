民怨買不到快篩試劑　陳時中回「超商應還有、請供應商了解」

▲民眾抱怨買不到快篩試劑 陳時中回超商應還有，將請供應商了解。（圖／翻攝指揮中心直播）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，今天（15日）新增1209例本土確診病例再創新高，但有民眾抱怨，跑了很多超商與藥局卻買不到快篩試劑，而政府公費快篩要下週一（18日）才提供，詢問空窗期怎麼辦，指揮中心指揮官陳時中今表示，現在藥局比較少，但超商好像還供應充足，會跟供應商了解一下，是不是有供應不均或哪地方有缺乏，請供應商盡速供應。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內1209例本土個案，再創歷史新高；另增75例境外移入，確診個案無新增死亡，累積單日病例來到1284例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對疫情升溫，確診個案連環爆，不少民眾選擇買快篩試劑了解自己是否確診，在今天指揮中心記者會上，媒體指有民眾跑了很多家超商買不到快篩試劑，但下周一才有公費快篩試劑提供，這幾天空窗期該怎麼辦。

陳時中則回應，知道現在藥局比較少，但超商好像還供應充足的，「我看到是這樣」，超商應該是還有，藥局是比較少，會請供應商了解一下是不是有供應不均情況，包括哪地方有缺乏，會請供應商盡速供應。

至於這幾天是否有什麼應變計畫，陳時中回說「沒有啊」，請民眾跑遠一點的超商，並指「我不覺得超商都缺貨」，現在保留很多可以在市面流通。