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醫估「破10萬例只需要26天」：享受風雨前的寧靜吧！曝共存1前提

▲▼微解封首日,台北車站,站前特區,南陽街,補習街,車潮人潮不多,新冠肺炎,三級警戒管制,微解封,降二級,解封,Covid19。（圖／記者姜國輝攝）

▲沈政男預估，26天就會破10萬例。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

昨（15）日新增1209例本土病例，是我國首度單日新冠確診案突破1000，不少人擔憂，照如此進度月底恐破萬，陳時中坦言，疫情變化莫測，發言人莊人祥和自己，都認為「月底破萬確實有可能」。精神科醫師沈政男預估，「破10萬只需要26天」、「大家趁著還只是破千，好好享受風雨前的寧靜吧」。

沈政男醫師9日就在臉書發文指出，一周內就會破千、17天後就會破萬，15日他也發文表示「現在大家相信了吧？」指揮中心昨日也宣布，進香團、旅遊團需打滿3劑疫苗，「這，就是一種選擇性加嚴」。他認為，破千之後，人流移動指數應該會下降，「到了破萬會降得更多，而這對於延緩疫情不無小補」。

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不過，如果大家不害怕疫情，他預估「那麼破10萬只需要26天，大家趁著還只是破千，好好享受風雨前的寧靜吧」。沈政男表示，等到破萬之後，疫調與匡列難以進行，病毒散播將會加快，如果病毒繼續以同樣速度擴散，「只需再兩周新增就會破10萬」，這時PCR檢驗量能不足，必須倚靠快篩。

沈政男認為，解封與共存的第一步應是建模，「也就是預估新增、中重症與死亡的時間曲線」，並提出因應之道。然而不論疫情如何延燒，還能匡列與隔離就要儘量做，對於隱形傳播鏈，應藉由普篩及早截斷，而如果人流移動無法降低，應考慮高風險場所或群聚加嚴管制。

至於境外檢疫是否繼續縮短，他認為，「應視境內疫情而定，不宜冒進」，長期目標雖是解封與共存，短期內可時鬆時嚴，不讓疫情失控，才能減少傷亡又兼顧經濟，為台灣防疫畫下完美句點。

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