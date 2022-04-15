宜蘭增9處確診旅遊足跡　礁溪長榮鳳凰+斑比山丘+奕順軒入列



▲宜蘭衛生局15日公布3外地宜蘭足跡。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局15日公布3外縣市確診者宜蘭足跡，有人住宿礁溪長榮鳳凰酒店2天一夜，另有人到過冬山鄉斑比山丘、亞典蛋糕密碼館、奕順軒礁溪店、在空ㄟ農場，及大同鄉全家南山店與隆達商行民宿等。

宜蘭衛生局15日公布3外縣市確診者宜蘭足跡如下：

案27448號

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4月2日晚上11時至4月3日中午12時，在礁溪長榮鳳凰酒店(宜蘭縣礁溪鄉健康路77號)；4月2日下午2時至4時，在兔子迷宮景觀餐廳(宜蘭縣員山鄉枕山一村15號)。

案29218號

4月7日下午1時至2時30分，在礁溪庄櫻桃谷(宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段72號)；4月7日下午3時30分至5時，在斑比山丘(宜蘭縣冬山鄉下湖路285號)；4月7日下午5時30分至晚上6時，在亞典蛋糕密碼館(宜蘭縣宜蘭市梅洲二路122號)；4月7日晚上6時20分至6時30分，在奕順軒礁溪店(宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段96號)；4月7日晚上7時至10時，在空ㄟ農場(宜蘭縣礁溪鄉白石腳路157巷31號)。

案29496號

4月9日晚上6時至7時，在全家便利商店大同南山店(宜蘭縣大同鄉泰雅路七段137號)；4月9日晚上6時至10時，在隆達商行民宿(宜蘭縣大同鄉泰雅路七段137號)。