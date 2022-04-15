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宜蘭增16人確診足跡　羅東夜市＋開元市場＋新月影城＋麥當勞

▲▼宜蘭衛生局15日公布宜蘭確診16人縣內足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭衛生局15日公布宜蘭確診16人縣內足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局15日公布宜蘭確診16人足跡，他們到過羅東夜市阿傑港式薄餅與開元市場、新月影城、羅東南澳火車站、麥當勞興東店、蘇澳農會龍德分部、在好聲音KTV，也吃過鬼匠拉麵、老眷村川味牛肉麵等。

宜蘭衛生局15日公布宜蘭確診16人縣內足跡如下：

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案30152號
4月9日上午7時30分至7時35分，在水香澤國(羅東鎮復興路二段119號)；4月9日下午5時30分至5時35分，在白糖粿販賣所(羅東鎮中山路三段181號)；4月9日晚上6時20分至6時35分，老眷村川味牛肉麵(宜蘭市民權新路473號)。4月10日上午7時30分至7時35分，在麥當勞-羅東興東店(羅東鎮興東路73號)；4月10日上午7時40分至7時45分，在拉亞漢堡羅東成功店(羅東鎮興東南路133號)；4月10日晚上7時14分至8時25分，搭乘火車562車次(羅東到花蓮)。4月12日下午5時30分至晚上8時25分，搭乘台鐵439車次(第9車廂)(花蓮到羅東)。

案30695號
4月6日、4月7日、4月9日、4月10日、4月11日中午12時至晚上11時，在全聯福利中心宜蘭泰山店(宜蘭市泰山路332號)。4月7日晚上11時至11時20分，在珍鴨鋪旁東山鴨頭(員山鄉員山路一段集中攤販)。

案30151號
4月9日下午4時，在南澳火車站(搭乘莒光號653車次)；4月9日下午4時40分，在羅東火車站；4月9日晚上9時13分，在羅東火車站(搭乘區間車4046車次)；4月9日晚上9時48分，在南澳火車站。

案30795號
4月12日上午6時至下午5時40分，在壯圍蘭陽溪出海口。

案30798號
4月11日上午9時30分至11時，在失親兒基金會利澤簡活動中心(五結鄉下福東路26-1號)；4月11日下午4時30分至5時，在羅東開元市場(羅東鎮清潭路146號)。4月12日上午9時30分至下午2時，在失親兒基金會利澤簡活動中心。

案30792號
4月12日上午10時至10時30分，在宜蘭縣蘇澳地區農會龍德分部(蘇澳鎮福德路156號)；4月12日上午10時30分至11時30分，在蘇澳鎮公所(蘇澳鎮蘇港路215號)。4月13日晚上9時30分，在忠聯生鮮超市(蘇澳鎮福德路428巷1號)。4月14日上午7時30分，在利澤工業區國聖廟蘇澳鎮福德路菜攤(蘇澳鎮頂寮路19巷40號)。

▲▼宜蘭衛生局15日公布宜蘭確診16人縣內足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

案30789號
4月11日上午11時至11時30分，在礁溪鄉五峰旗樹下香腸伯(礁溪鄉大忠路)。4月13日下午2時20分至3時10分，在7-11蘭陽門市(宜蘭市中山路二段101號)。

案30693號
4月10日下午5時至5時10分，在美都麵包坊(三星鄉三星路五段29號)。4月11日中午12時至12時10分，在7-11南山門市(大同鄉南山村泰雅路七段220號)。4月13日下午3時至3時10分，在7-11樸隱門市(三星鄉大隱村三星路二段13號)。

案30791號
4月6日、4月8日晚上6時30分至8時，在佩格美語短期補習班(羅東鎮光榮路495號3樓)。4月10日上午10時至中午12時，在私立標點作文班(羅東鎮愛國路201號)。

案30794號
4月7日上午8時至下午5時30分，在誠譽營造有限公司(宜蘭市東港路一段540號)；4月7日晚上6時，在矮房子美食團購(宜蘭市新興路87號)。4月8日上午8時至下午5時30分，在誠譽營造有限公司。4月9日晚上6時10分，在萊爾富便利商店宜蘭陽明店(宜蘭市陽明二路78號)；4月9日晚上6時15分，在宜和藥局(宜蘭市光復路36號)；4月9日晚上6時20分，在鬼匠拉麵(宜蘭市光復路38號)。

▲▼宜蘭衛生局15日公布宜蘭確診16人縣內足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

4月9日晚上6時30分，在幸運兒批發團購(宜蘭市東港路二段433號)。4月11日上午8時至下午5時30分，在誠譽營造有限公司；4月11日下午4時45分，在羅東鎮公所(羅東鎮中興路3號)。4月12日上午8時至下午4時30分，在誠譽營造有限公司；4月12日下午5時30分至5時50分，在全聯福利中心宜蘭校舍店(宜蘭市校舍路116號)；4月12日晚上6時，在拾松小吃店(外帶)(宜蘭市女中路一段303號)。

案30790號
4月10日下午2時至3時，在羅東夜市阿傑港式薄餅(羅東鎮公園路)；4月10日下午3時至4時，在五結台妹炸雞(五結鄉五結路二段399號)；4月10日晚上6時至7時，在光昌商行(羅東鎮興東路9號)；4月10日晚上7時至12時，在好聲音KTV(羅東鎮大同路22~2號2樓)。4月11日晚上6時至12時，在勁好呷平價熱炒(羅東鎮興東南路88號)。4月14日上午8時至9時，在全家便利商店五結濱海店(五結鄉五濱路二段230號)。

案31152號
4月9日下午1時44分至2時10分，在新月豪華影城(宜蘭市民權路二段38巷2號3樓)；4月9日下午4時10分，在Fun Box宜蘭新月店(宜蘭市民權路二段38巷2號)。4月10日下午2時10分，在喜互惠生鮮超市二結店(五結鄉中正路三段111號)。4月11日上午8時30分至中午12時，在精聯保險經紀人蘭陽管理處(羅東鎮公正路29號2樓)。4月12日上午8時，在家安藥局(羅東鎮中正北路17號)。4月13日上午10時至中午12時，在精聯保險經紀人蘭陽管理處。

案31161號
4月9日上午10時30分至11時，在羅東國小戶外滑梯(羅東鎮民族路1號)。4月10日下午4時30分，在萊爾富宜蘭公正店(羅東鎮公正路342號)。4月12日下午5時24分，在7-11宜泰門市(羅東鎮公園路100號)；4月12日晚上8時25分，在OK便利商店羅東集祥店(羅東鎮天津路6號)。

案31160號
4月9日至4月12日上午8時至下午5時，在頭城工地(頭城鎮三和路81號)。

案31155號
4月10日上午10時30分至下午3時，在員山鄉鳳梨屋水上莊園(員山鄉長嶺路195號)。4月12日晚上7時30分至8時，在全聯福利中心宜蘭北門店(宜蘭市中山路3段95號)。

案31159號
4月6日、4月7日、4月9日至4月12日上午8時至下午5時，在頭城工地(頭城鎮三和路81號)。4月8日下午3時至3時52分，在全聯福利中心宜蘭泰山店(宜蘭市泰山路332號)

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