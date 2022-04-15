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疫情燒進校園！北市3明星高中停課　柯文哲曝篩檢不停課解方

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，15日新增1284例子，其中高達9成、1209例為本土個案，在台北市部分，新增140例。由於疫情擴散進入校園，北一女、師大附中、松山高中等指標明星高中接連停課，市長柯文哲說，依照目前停課標準，不用半個月就全台停課；他也提出未來可行的方式，未來上課前就由老師就發快篩劑，學生快篩陰性繼續上課、陽性就送醫院或防疫旅館，然後都不停課。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

針對停課標準，副市長蔡炳坤說，原來校園只要1名學生確診，班級就停課；2班停課，就全校停課。這樣情況下，我們也面臨很大的困難，學校停課的速度相當快，現在這樣是比較務實作法，第一圈很清楚，同班同學確診就該班停課，主要是第二圈。

蔡炳坤指出，第二層要做判斷，密切接觸者的同學、接觸者，可能分散在不同班級，所以要達到全校有1/3以上或超過10個班級有密切接觸者，才會進行相關判斷。至於要停幾天？也是現在都必須要做個別認定。

蔡炳坤指出，中正區的大型中學（北一女）做出的決定是下週停課，信義區大型中學（松山高中）是停課3天。蔡說，教育局跟衛生局跟學校之間正在建立判斷機制，運作一段時間再看看需不需要調整。

市長柯文哲則說，大家一開始很恐慌，但他也點出未來可能的停課辦法，比方說，有學生確診的話就全班同學匡列，每天到學校老師就發快篩劑，陰性繼續上課、陽性就送醫院或防疫旅館，然後都不停課，也許最後會用新的方式決定停課，有病的挑出來，而不是不分青紅皂白停課。

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