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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／中選會拍板！「18歲公民權」公投綁大選　11月26日同步投票

▲▼九合一投票排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾投票排隊。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會上月底三讀通過「公民權下修18歲」修憲案，針對公民複決投票日期，中選會15日舉行委員會議，拍板將在今年11月26日舉行，與今年度地方公職人員選舉同日舉行投票。中選會並列出7點理由，說明公民複決綁大選的原因。

中選會表示，依據《憲法增修條文》第1條第1項規定，中華民國自由地區選舉人於立法院提出憲法修正案、領土變更案，經公告半年，應於3個月內投票複決，不適用憲法第4條、第174條之規定。又依《公民投票法》第15條第1項規定，立法院依憲法之規定提出之複決案，經公告半年後，應於10日內交由主管機關辦理公民投票。

立法院今年3月25日三讀通過《中華民國憲法增修條文》增訂第1條之1條文修正案，並於同年月28日辦理上開憲法修正案公告，公告期間自3月28日至9月28日止。依《憲法增修條文》第1條第1項規定，前開憲法修正案之複決投票應於2022年12月28日前辦理完成。

中選會說明，憲法修正案之複決案辦理投票期限，《憲法增修條文》第1條第1項已明文應於憲法修正案經立法院公告半年後，於3個月內辦理複決投票，前開辦理投票期限係屬《憲法》特別規定，爰不受《公民投票法》第23條第1項有關公民投票日定於8月第4個星期六，每2年舉行1次規定之限制。因前開辦理投票期限內，有2022年地方公職人員選舉之舉行，有關憲法修正案的複決案與地方公職人員選舉同日舉行投票，自符合憲法的特別規定。

中選會指出，該會委員會議經考量投票完成之法定期限及7大因素，決定2022年憲法修正案的複決案定於2022年11月26日，與2022年地方公職人員選舉同日舉行投票：

一、《中華民國憲法增修條文》增訂第1條之1條文修正案，係經立法院朝野黨團高度共識下提出，投票日期之訂定，允宜考量公民參與修憲工程之影響。

二、 憲法修正案公告期間長達6個月，民眾有充分時間知悉憲法修正案內容，憲法修正案之複決案與公職人員選舉同日舉行投票，尚無因公職人員選舉之政黨或候選人競爭交互影響，模糊憲法修正案內容焦點，或使選民混淆複決案意旨，以致投票結果偏離民意之虞。

三、 憲法修正案公告期間，選務機關已可就憲法修正案之複決案預為籌辦規劃各項選務工作，與2022年地方公職人員選舉同日舉行投票，選務籌辦時間仍屬充裕。

四、 憲法修正案之複決案僅1張公投票，如與2022年地方公職人員選舉同日舉行投票，選舉人至多領取5張選舉票、1張公投票，投開票作業不致過於複雜，選務能量尚可承載負荷。

五、 2022年地方公職人員選舉投票日期定於2022年11月26日，又憲法修正案之複決案應於2022年12月28日前舉行投票，同日舉行投票符合社會期待，亦為憲法特別規定所許。

六、 公職人員選舉、公民投票投票日均為依法指定之放假日，如短期內辦理2次投票，勢必影響全國產業經濟活動及企業人力之調度。

七、 考量COVID-19疫情，憲法修正案之複決案與2022年地方公職人員選舉同日舉行投票，亦可避免2次大規模人流移動與群聚活動，有利維護民眾及投開票所工作人員之健康安全。

該會委員會議同時討論通過「2022年憲法修正案之複決案工作進行程序表」，重要工作日程如下：
一、 2022年10月12日前 發布公民投票公告
二、 2022年10月13日至11月25日 辦理公民投票案意見發表會或辯論會
三、 2022年11月6日 投票權人名冊編造完成
四、 2022年11月22日前 公告投票權人人數
五、 2022年11月26日 投票、開票
六、 2022年12月2日前 審定公民投票結果
七、 2022年12月2日 公告公民投票結果

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