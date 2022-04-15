快訊／北市停課標準更動　1班1確診停課、超過10班全校停課

實習記者張鈞量／台北報導

疫情持續延燒，停課標準引起各界關注，台北市政府15日召開防疫記者會。台北市副市長蔡炳坤解釋，跟隨教育部的指引，台北市的停課標準更動為1班1位確診停課10天、超過全校3分之1或超過10班，則全校停課。

▲台北市各級學校停課標準。（圖／台北市政府提供）

蔡炳坤表示，今日新增38例師生確診，目前高中以下停課學校，總共有74校1機構。而中正區某中學過去一週以來，陸續已有14位師生確診，主要集中在兩班，但由於有學生有社團跨班交流，因此除兩班停課外，學校在下週一到五，啟動全校線上教學演練。

蔡炳坤解釋台北市也根據教育部的新停課指引調整停課標準，從今日起各級學校、幼兒園若有確診個案，1班有1位則該班停課10天、若確診者或密切接觸者班級在超過全校3分之1或超過10班，則全校停課；停課天數視需求決定。

蔡炳坤強調，較為特殊的是，由於幼兒園的活動班級界限不明顯、容易混班接觸而且共用區域多，因此若1園出現1位師生確診、且疫調結果全園師生均為密切接觸者，全園停課10天。

蔡炳坤解釋，關於密切接觸者的認定，若未戴口罩共處超過15分鐘、或是共同上課一節課以上，無論有無戴口罩，都算密切接觸者，並視疫調結果決定是否停課10天。而密切接觸者的同班同學，也就是密切接觸者的接觸者，則不需要停課，只要自我健康監測即可。