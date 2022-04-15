確診者去桃園吃喜宴、唱KTV未被匡列　新北：疫調交給當地衛生局

記者蘇晏男／新北報導

有確診者反映，在12日PCR採檢陽性後，至今僅警方口頭要求他們不出門，完全未接獲衛生局疫調通知，同住家人也沒收到居隔通知。對此，新北市衛生局15日表示，該案是前天公布的確診個案，他曾在9日到過桃園參加喜宴及唱KTV，相關足跡已經通報桃園市衛生局。





▲新北市衛生局發言人高詩琪。（圖／翻攝自ETtoday直播）

新北市副市長劉和然15日下午召開防疫記者會。媒體詢問，有確診者反映4/12 PCR採檢陽性，但至今只有警方口頭要求他們不出門，完全未接獲衛生局疫調通知，同住家人也沒收到居隔通知，此外確診者去過的KTV、婚宴的密切接觸者也沒人被匡列，請問現在狀況如何？輕症在家要怎麼通報？

衛生局回應，經調查，該案4/12自行快篩陽性通報採檢，是 4/13公布的確診個案；該案4/9到過桃園參加喜宴及唱KTV，相關足跡已經通報桃園市衛生局，進行整個喜宴相關疫調，及後續如何匡列，已交給桃園衛生局進行。

輕症或無症狀在家方面，衛生局指出，輕症或無症狀的確診者一但知道自己快篩陽，需進一步採檢，或有症狀的話，除可撥打1922，也可以打給衛生所、衛生局、居家照護專線，或者119，都可以提供相關服務。

另外，針對中和有1家三口確診，但媽媽打電話無人理會，小朋友則直接被送到加護病房，這類狀況該聯繫哪個單位？衛生局說，這是今天新竹公布的案30977，這位小朋友是4/11新竹的保姆有接觸，前天發病，4/14研判是確診，其狀況有症狀，所已送醫治療中。

衛生局重申，如果民眾因有症狀、不舒服需要快篩，若篩檢是陽性，請大家通報可多管道，包括衛生所、衛生局、居家照護服務電話跟119都可以提供服務。