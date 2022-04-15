「要接受大規模染疫！」陳時中：月底破萬有可能　3件事要做確實

▲本土疫情首度破千。資料照，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國內今日新增1209例本土病例，再創歷史新高。面對外界議論紛紛，陳時中鬆口，這波疫情破百萬「不是完全不可能」、月底破萬「我也講有可能」，不過現在的重點不在於染疫規模大小，而是「減災有沒有做得確實」，也就是疫苗、藥物、輕重症分流做好充足準備，才能把減災做好。

稍早記者會上，有記者分別詢問，「有醫師預估這波國內確診可能會多達100萬人，指揮中心怎麼看？」「因為4月12日部長曾經說月底會破千，照這樣的進度是不是月底有可能破萬？」

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對此，陳時中回應，「先把這波的疫情控制住，有記者問說是不是疫情有人估計會破100萬，這也不是完全不可能，但我們盡量把規模控制住，現在最重要的不在於疫情的規模，而在我們減災的程度」，也就是疫苗、藥物、輕重症分流做好充足準備，才能把減災做好。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

針對月底破萬部分，陳時中也表示，「人家問我說月底會不會破千？我說有、有這個可能，那基本上我也不太想預估，這個規模事實上是變化莫測。月底會不會破萬？我也講有可能，莊副也講有可能啦，我們疫情會不會破百萬？我們也說這有可能。」

話鋒一轉，陳時中也強調，「我們要接受的一波比較大規模的染疫」，但從各國經驗可見，重點不在染疫規模大小，而在於防疫能力的高低。此刻最重要的，就是把減災最好，「現在注意力不在於相對的染疫的人的規模，而在於減災有沒有做得確實。」

陳時中也補充說道，居家照護現在變成輕重症分流的政策中，非常重要的一環，不過這無法強迫，現在地方政府指引和討論都已經有了，準備好就趕快啟動，任何問題都樂於討論，而昨天下午的討論也非常順利。