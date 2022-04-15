本土飆1209例！PTT點名2縣市「竟超越台北」　抖喊：整個炸開了

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

本土確診今（15）日飆到1209例，首度單日破千，而PTT輿論也炸鍋，不少鄉民看完本日數據，發現桃園和花蓮的新增案例，竟然超越台北市，忍不住驚呼「花蓮炸裂了」、「桃園數量大增？是發生什麼事」。

在今天新增的1209例中，分布19縣市，其中以新北市328例最多，緊接著是桃園市和花蓮縣，分別為290例、146例，台北則140例，位居第4多。

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對此，大票鄉民洗版驚呼，「桃園花蓮超車啦」、「桃園這麼厲害，竟然炸裂了」、「桃園真猛，瞬間爆這麼多」、「為什麼花蓮可以超車台北」、「花蓮怎麼也爆了」、「桃園幹掉台北」、「花蓮贏台北」、「桃園花蓮這成長幅度太猛」、「花蓮很恐怖」。

▲桃園和花蓮單日確診數超越台北。（圖／翻攝自PTT）

另外，指揮官陳時中也宣布，除北北基桃四縣市外，高雄、花蓮列入高風險區，同時也準備啟動居家照護收治。

值得一提的是，針對網友疑問，「為何桃園會突然炸裂？」桃園市政府指出，今天有龜山某科技大廠，超過100位移工確診，是群聚感染狀況。

至於花蓮，不僅多個群聚案持續擴張，足跡更是嚇人，花蓮縣衛生局長朱家祥昨就在記者會上直言，「足跡幾乎可以說遍布整個花蓮縣，每個地方都是污染區。」

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