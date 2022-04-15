兄妹檔車手「飯店連住11天」　1日金流2百萬...辯：做薪轉證明

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局在11日接獲銀行通報，1對兄妹檔到分行設定約定轉帳，但是帳戶交易不明大量金額交易，警方到場後發現2人辯稱要借款，所以要製作新轉紀錄，所以透過轉帳製作薪資轉帳紀錄，最後求證匯款人才知到該帳戶根本就是詐騙集團的人頭戶。

警方調查，34、35歲的邱姓兄妹檔，在11日跑到中正一分局轄內的銀行，準備辦理約定帳戶，但是行員發現交易異常，且裡面有大筆資金匯入，警方獲悉後前往，2人辯稱因為要貸款，所以要做「薪資轉帳證明」，才會請人轉帳到戶頭。

▲兄妹檔提供帳戶給詐騙集團讓被害人匯款，還辯稱是要做「薪轉證明」。（圖／記者邱中岳翻攝）

但警方不予置信，將2人帶回派出所偵訊，邱姓男子對於當天匯入的2百萬元資金來源根本無法回答，所以打電話求證匯款人，才發現匯款人被「假親友」詐騙才會匯款。

警方確定邱姓兄妹檔根本就是提供帳戶給詐騙集團使用，且可能還是提款車手，立刻帶著2人前往下榻飯店搜索，當場查扣存摺、金融卡，另外還有海洛因、注射針頭等證物，訊後依照毒品、詐欺罪嫌送辦。

▲警方前往兄妹檔下榻的飯店，赫然搜出海洛因以及注射針頭。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，邱姓兄妹檔在4月初來台北，入住飯店約11天，每天等被害人將錢轉進帳戶後再提領轉交給詐騙集團，每週薪水約4萬元，警方也將持續追查幕後詐騙集團。