他開註銷車牌鬼祟亂鑽！警查獲23包毒品　坦承「要帶去唱歌助興」

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止分局長安所警員，在11日凌晨2時許，巡邏經過長興街2段4巷口，發現1名男子開車在附近繞來繞去，且查詢車牌發現是註銷車牌，立刻上前盤查，但警方在準備移置註銷車輛時，男子神色慌張，警方最後在車內發現毒咖啡包以及k他命，最後坦承要去跟朋友唱歌，所以帶毒品前往助興。

警方調查，在11日凌晨2時許，警方於汐止區長興街2段4巷口巡邏時，發現28歲的楊姓男子開著自小客車於附近不斷繞圈，甚至有時候還會停在路邊似乎在等人，警方於是查詢楊姓男子車牌。

▲男駕駛開註銷車牌逛大街，警方查獲毒品辯稱「要帶去唱歌助興」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現楊姓男子所開的自小客車車牌已經遭到註銷，於是上前盤查準備將車輛移置保管，但是楊姓男子聽聞要扣車，神情相當緊張眼神也飄忽不定，警方驚覺有異立刻檢查車輛。

▲男駕駛開註銷車牌被查獲，聽聞要被移置神情緊張，警方在車內查獲毒品咖啡包以及k他命。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方最後在車內查獲毒品咖啡包21包以及k他命2包，楊姓男子見到事情瞞不住了，隨即坦承毒品為自己所有，原本下班要去找朋友唱歌，所以才會帶著毒品準備前往助興，最後警方依照毒品罪嫌將男子送辦。