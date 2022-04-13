　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三寶惱羞吐檳榔汁！鮮肉騎士高EQ被讚爆　超帥私照+背景曝光了

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區一輛廂型車12日下午在城林路上停等紅燈，不慎滑行追撞前方黃牌重機，但廂型車駕駛認為小題大作，又不滿騎士的吳姓友人協助處理，當場失控嗆聲，還對吳姓騎士吐了含有檳榔汁的口水。不過，騎士沒有暴怒，仍忍住情緒處理糾紛，被其他用路人拍下上傳，讓網友不禁盛讚騎士高EQ，這才發現騎士其實是模特兒出身，超帥照片也隨之曝光。

▲▼衝突。（圖／翻攝臉書【重機車友 ❘各區路況、天氣回報中心】）

▲吳男協助處理車禍竟被吐口水，一口滿滿都是檳榔汁，讓吳男受訪時直呼「真的超臭」。（圖／翻攝臉書【重機車友 ❘各區路況、天氣回報中心】）

據了解，20歲蔡姓男子跟21歲吳姓友人12日各自騎著黃牌重機，一同到桃園跑山、聚餐，回程經過土城即分開，但沒多久，蔡男就被廂型車追撞，當場不知所措，因此打電話請吳男協助。

▲▼重機被撞。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲重機被追撞，所幸雙方車損輕微也沒人受傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

吳男義不容辭趕到城林路，看到蔡男即出言關心「有報警了嗎？」結果廂型車駕駛旋即吐槽「叫警察賠不了多少錢！」吳男不理會，繼續關心朋友的車況，並討論筆錄過後要去哪裡估價，不料廂型車駕駛突然情緒爆炸，開始頻頻嗆聲，吳男上前理論，結果被駕駛吐了一臉檳榔汁，但吳男忍住了怒氣，沒有動手攻擊。整個過程被其他用路人拍上PO上網。

▲▼吳俊霖。（圖／吳俊霖授權提供）

▲吳俊霖曾是平面模特，身高186公分，還有帥氣外型，沒想到被大叔吐口水，儘管生氣但他決定忍住，不想節外生枝。（圖／吳俊霖授權提供）

網友看完紛紛稱讚吳男EQ超高，「又高又帥耶」。記者調查發現，身高185公分的吳男曾是一名平面模特兒還兼職調酒師，帶有一點壞男孩的氣質，每張照片都被網友說「超帥」。

▲▼吳俊霖。（圖／吳俊霖授權提供）

▲吳俊霖曾是模特兒兼職酒吧調酒師，現在於台北市擁有自己的酒吧。（圖／吳俊霖授權提供）

吳男說，「我大約在15、16歲時踏進平面模特的世界，後來還在台北市兼差調酒師，最近跟朋友合資開了一間屬於自己的酒吧，目前已經卸下模特的身份」。吳男補充說，因為被吐口水，目前已經透過律師提告公然侮辱，會透過司法程序討公道。面對網友的一面倒讚賞，吳男謙虛表示，「謝謝大家的鼓勵與欣賞」。

▼吳俊霖帥照連發。（圖／吳俊霖授權提供）

▲▼吳俊霖。（圖／吳俊霖授權提供）

▲▼吳俊霖。（圖／吳俊霖授權提供）

▲▼吳俊霖。（圖／吳俊霖授權提供）

▲▼吳俊霖。（圖／吳俊霖授權提供）

▲▼吳俊霖。（圖／吳俊霖授權提供）

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
她怒控警擅闖房內「隱私資料被複製」　真相曝光風向秒轉彎
俄兵狂用威而鋼　丈夫救被性侵妻遭擊斃
就愛肉肉妹！她婚後改行「仙人跳」　老公出手5援交男慘了
具俊曄「同框黎明」畫面曝！　網讚：難怪迷倒大S
好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血
快訊／和泰產險再下架一張防疫保單　「最高賠9萬」沒了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三寶惱羞吐檳榔汁！鮮肉騎士高EQ被讚爆　超帥私照+背景曝光了

快訊／台中民宅大火「煙繞宮廟」路人嚇傻！警消派8分隊灌救

花蓮老大返家奔喪遭拒！2小弟當街痛毆戒護科長　妻女求情也遭殃

花蓮女怒控警擅闖房內「隱私資料被複製」　真相曝光風向秒轉彎

就愛肉肉妹！她婚後改行「仙人跳」　老公出手5援交男慘了

女大生失戀喝豆漿　卻遭媽媽朋友性侵！他挨告直喊：沒錢賠妳

快訊／6機車待轉區被撞翻！女駕駛開車左轉闖禍　4人受傷送醫

警抄期貨簽注站逮14人　開賓士保時捷...主嫌：1天可賺千萬

美福倉儲廢棄物還有3500噸未清！遭重罰100萬限2週內完成

快訊／高雄2警確診...近40人等待篩檢結果　派出所業務幾乎停擺

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

牽繩沒拉好！狗狗暴衝被車撞　主人路中狂追上演「你追我跑」

三寶惱羞吐檳榔汁！鮮肉騎士高EQ被讚爆　超帥私照+背景曝光了

快訊／台中民宅大火「煙繞宮廟」路人嚇傻！警消派8分隊灌救

花蓮老大返家奔喪遭拒！2小弟當街痛毆戒護科長　妻女求情也遭殃

花蓮女怒控警擅闖房內「隱私資料被複製」　真相曝光風向秒轉彎

就愛肉肉妹！她婚後改行「仙人跳」　老公出手5援交男慘了

女大生失戀喝豆漿　卻遭媽媽朋友性侵！他挨告直喊：沒錢賠妳

快訊／6機車待轉區被撞翻！女駕駛開車左轉闖禍　4人受傷送醫

警抄期貨簽注站逮14人　開賓士保時捷...主嫌：1天可賺千萬

美福倉儲廢棄物還有3500噸未清！遭重罰100萬限2週內完成

快訊／高雄2警確診...近40人等待篩檢結果　派出所業務幾乎停擺

今年底登台！藍寶堅尼「後驅中階小牛」亮相　賽道公路都好開

林俊傑確診新冠6天首露面！　PCR轉陰大唱《輸了你》喉嚨狀況曝

俄軍在白俄羅斯「搞丟軍火」　街頭貼紅傳單協尋

央行外匯準備別只買公債！副總裁建議　「投資戰略性資源」

史上最激烈！中等學校5人制足聯全國決賽　23日火熱開踢

日清推出「泡麵牙線」顛覆想像！　用麵條剃牙竟還有4種口味能選

睽違1819天奪MVP　王鏡銘：勝投應該給嘟嘟

營養師曝「抹茶8大好處」，養顏美容還能除口臭

咪妃懷孕6個月騎重機！　換全黑裝備「超大凸肚秒消失」身材驚呆網

小學三年級考「必要消費」　艾莉絲曝女兒答案笑哭…網：不能算錯

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

即／大鵬灣驚爆命案　醋男把情敵活活打死

重機「25秒騎1.2km」遭罰1萬2　他實測轟不科學

煙燻妝妹鬼切逼車還嗆聲　警方回應了

女大生偷看砲友手機驚見7女　結局慘

勇猛消防員搞上人妻　「4次累死我」正宮提告

即／6機車待轉區被撞翻　4人受傷送醫

張安樂交保笑：先醜化羞辱我們

快訊／台中民宅大火「煙繞宮廟」路人嚇傻！路人嚇傻

女趕上班「誤吞18公分牙刷」　醫護以為聽錯

花蓮老大返家奔喪遭拒！小弟痛毆戒護科長

通緝犯躲16年沒事　豬隊友一個Move讓他栽了

更多熱門

相關新聞

煙燻妝妹鬼切逼車還嗆聲　警方回應了

煙燻妝妹鬼切逼車還嗆聲　警方回應了

台北市一名重機騎士日前行駛於環河北路三段上，遭左側白色轎車打了右轉方向燈立刻急切，險人車倒地的騎士立刻追上前，敲車窗理論。白車搖下車窗，化著濃妝女駕駛反而理直氣壯嗆：「我有打燈啊...」無厘頭回話讓騎士無法回應。對此，士林警交通分隊表示，若任意以迫近驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，可處6000千以上24000元以下罰緩。

米其林「5款新胎」同步台灣發表

米其林「5款新胎」同步台灣發表

桃園台3線區間測速　2個月開4371罰單

桃園台3線區間測速　2個月開4371罰單

杜卡迪內戰MotoGP美國站最速報

杜卡迪內戰MotoGP美國站最速報

北宜公路驚見「重機女神」！

北宜公路驚見「重機女神」！

關鍵字：

模特兒平面重機EQ吳俊霖酒吧調酒師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

獨／大爆單！和泰產險「確診賠8萬」防疫保單　5／1下架

快訊／金曲女星驚爆「早已離婚15年」！

震撼！張國煒重返長榮集團　將接任立榮董座

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

本土飆744！該取消聚餐旅遊？　「這2種人」可照常

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

一張表秒懂！6張防疫保單急改行銷策略　這家未上市就停售

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面