三寶惱羞吐檳榔汁！鮮肉騎士高EQ被讚爆　超帥私照+背景曝光了

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區一輛廂型車12日下午在城林路上停等紅燈，不慎滑行追撞前方黃牌重機，但廂型車駕駛認為小題大作，又不滿騎士的吳姓友人協助處理，當場失控嗆聲，還對吳姓騎士吐了含有檳榔汁的口水。不過，騎士沒有暴怒，仍忍住情緒處理糾紛，被其他用路人拍下上傳，讓網友不禁盛讚騎士高EQ，這才發現騎士其實是模特兒出身，超帥照片也隨之曝光。

▲吳男協助處理車禍竟被吐口水，一口滿滿都是檳榔汁，讓吳男受訪時直呼「真的超臭」。（圖／翻攝臉書【重機車友 ❘各區路況、天氣回報中心】）

據了解，20歲蔡姓男子跟21歲吳姓友人12日各自騎著黃牌重機，一同到桃園跑山、聚餐，回程經過土城即分開，但沒多久，蔡男就被廂型車追撞，當場不知所措，因此打電話請吳男協助。

▲重機被追撞，所幸雙方車損輕微也沒人受傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

吳男義不容辭趕到城林路，看到蔡男即出言關心「有報警了嗎？」結果廂型車駕駛旋即吐槽「叫警察賠不了多少錢！」吳男不理會，繼續關心朋友的車況，並討論筆錄過後要去哪裡估價，不料廂型車駕駛突然情緒爆炸，開始頻頻嗆聲，吳男上前理論，結果被駕駛吐了一臉檳榔汁，但吳男忍住了怒氣，沒有動手攻擊。整個過程被其他用路人拍上PO上網。

▲吳俊霖曾是平面模特，身高186公分，還有帥氣外型，沒想到被大叔吐口水，儘管生氣但他決定忍住，不想節外生枝。（圖／吳俊霖授權提供）

網友看完紛紛稱讚吳男EQ超高，「又高又帥耶」。記者調查發現，身高185公分的吳男曾是一名平面模特兒還兼職調酒師，帶有一點壞男孩的氣質，每張照片都被網友說「超帥」。

▲吳俊霖曾是模特兒兼職酒吧調酒師，現在於台北市擁有自己的酒吧。（圖／吳俊霖授權提供）

吳男說，「我大約在15、16歲時踏進平面模特的世界，後來還在台北市兼差調酒師，最近跟朋友合資開了一間屬於自己的酒吧，目前已經卸下模特的身份」。吳男補充說，因為被吐口水，目前已經透過律師提告公然侮辱，會透過司法程序討公道。面對網友的一面倒讚賞，吳男謙虛表示，「謝謝大家的鼓勵與欣賞」。

▼吳俊霖帥照連發。（圖／吳俊霖授權提供）