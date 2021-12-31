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【廣編】全球唯一時尚限量聯名款　裸鑽雪莉 x Timberland新春裸活旅行禮盒

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

全球唯一時尚限量聯名款— 裸鑽雪莉 x Timberland 「新春裸活旅行禮盒」禮盒（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／台灣愛丁頓寰盛洋酒提供

最適合：有型有款都會遊牧族（Urban Normad）
品牌於包裝升級後更名的「裸鑽雪莉（Naked Malt）」，在瓶身上強調初次雪莉桶設計；同時外盒包裝也選擇使用擁有永續環保概念的100%可回收材質；且每一瓶皆刻上裸鑽雪莉首席釀酒師Diane Stuart的簽名。裸鑽雪莉為一款由初次雪莉桶勾兌而成的蘇格蘭威士忌，並額外於初次填裝的西班牙Oloroso雪莉桶中熟成至少6個月，酒體主要呈現蜂蜜及蘋果焦糖、乾果等經典雪莉桶風味，搭配淡淡黑巧克力的尾韻，使裸鑽雪莉更為耐喝、醇順。

有鑒於名稱及瓶身改頭換面，此次的虎年禮盒則是勇於突破、大膽創新，特別與時尚登山休閒品牌 - Timberland合作，共同推出新年限量「新春裸活旅行禮盒」聯名款禮盒，外盒採用行李箱的概念，送禮可以隨時提著走, 尤其是農曆年假高達9天，方便遊走於城市及山林間都會遊牧族輕鬆出行依舊可以愜意品飲；盒裝視覺以亮眼的金盞花橘作為主調，能夠與酒色相互輝映，帶出自然裸活旅行的振奮人感。此外，隨盒附贈一款超值迷你酒以及Timberland折價券NT$200，小紅包加碼新春禮盒價值！不管是送禮還是收禮者，來年肯定口袋滿滿「鑽」到爆！

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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