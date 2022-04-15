陸侵台灣美軍會協防？　美參議員葛瑞姆：我們會為價值而戰

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率團來台，外交部長吳釗燮15日中午午宴款待訪團，行前在台北賓館舉行小型媒體見面會。媒體關注，若中國大陸武力犯台，美國是否會協防台灣？葛瑞姆直言，好人屈服於邪惡將使其得寸進尺，台灣就是美國的盟友，美國的軍隊非常強大，用意在保護世界的自由，「我們不尋求衝突，但是我們會為價值而戰」。

▲美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨黨派國會代表團來台訪問。（圖／記者呂晏慈攝）

此次訪團成員包括美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）、參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）共6位國會議員。

媒體在記者會問及，若是中國大陸武力犯台，美國是否會協防台灣？葛瑞姆直言，他常常被問到這個問題，「所有的選項都有可能，美國有個非常強大的軍隊，我們的軍隊不是要去奪取別人的財產，而是要保護世界的自由」，要去保護美國的盟友，美國人聽到中國共產黨有可能去入侵台灣的時候，一般的反應就是「為什麼你們會想要這樣做？」

葛瑞姆表示，上個世紀我們學到的教訓就是，如果好人面對邪惡是屈服的話，就會讓他們得寸進尺，如果美國拋棄台灣的話，會對全世界帶來根本上的改變，而且是壞的改變，未來誰會想當美國的盟友呢？對於美國來說，台灣就是美國的盟友，放棄台灣的選擇是對全世界說：你們想被法治還是槍桿子統治？

葛瑞姆舉例說，如果可以回到1930年代，美國會改變哪些作法，希望大家的答案是，要更早起身來抵抗希特勒而不是更晚，「對中國共產黨，我要說，我們不尋求衝突，但是我們會為價值而戰」，請中共要做正確的選擇。

媒體關注，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前呼籲美國應外交承認中華民國台灣。對此，葛瑞姆說，美國共和黨、民主黨都支持台灣，「我們來到這裡不是要改變一中政策，而是要告訴台灣人民：我們支持台灣」，在烏克蘭遭受入侵之後，美國的人民面對邪惡時，更願意出力反制，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁在「團結美國支持台灣」方面，所做的貢獻「比我們自己做的都還多」。

此外，對於是否支持更名「台灣代表處」，以及是否支持我國以「台灣」為名參與國際事務，孟南德茲說，美國國會已經有「駐美代表處更名為台灣」等相關法案，必須在參眾兩院取得共識，他相信應該使用的名字就是「台灣」而不是「台北經濟文化代表處」。