網怒快篩陽性「1922竟踢皮球」！指揮中心公布處置SOP

▲指揮中心說明，快篩陽性的處置流程。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

本土疫情大爆發，一位網友半夜發燒快篩陽性，他通報1922後卻被踢皮球，衛生局甚至要他自己開車到醫院急診篩檢，最後PCR陽性確診。這結局也讓他傻眼問「有多少居家快篩陽性的人是沒有人關切？甚至還在路上到處跑？」對此，指揮中心也說明處置SOP。

網友在臉書爆料公社發文指出，前些日子半夜發燒覺得有異，於是自行快篩結果陽性，他馬上打給1922，沒想到對方要他自己打給衛生所。隔天一早跟衛生所聯絡，結果衛生所又要他跟附近醫院檢疫站聯絡，結果檢疫站又說要通報衛生局，後來衛生局又轉接1922，1922就又要他等通知，最後他才在衛生局得到「自己開車到醫院急診篩檢」的答案。

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指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會強調，不會有「快篩陽性到處在路上跑」這種事情，或許每天超過10幾萬人確診，可能就有，但目前還不會有，有個案還是會處理。

指揮中心發言人莊人祥則解釋，發燒快篩陽性分兩種狀況，一是屬於居家隔離或檢疫者，在家快篩陽性，就必須立即與當地衛生局聯繫，或撥1922依指示配合處置；另外屬於非居家檢疫或隔離者，自行在家驗出快篩陽性，就請立刻戴好口罩，勿搭大眾交通工具，盡速前往鄰近採檢院所採檢，不須打電話到1922或是衛生局。