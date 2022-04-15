新竹市+18！今年染疫累計破百　7條家庭傳播鏈再增9例

▲新竹市今日新增18例，其中9例為居隔期確診，9例則是與足跡相關新增確診。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



中央流行疫情指揮中心今公布，新竹市新增18名確診個案，其中2人為10歲以下兒童，9例為居隔期確診，另外9例為足跡相關新增個案，相關匡列112人。衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今共108人，全數皆為輕症、無症狀，無重症。

新竹市衛生局說明，與外縣市足跡重疊為案30889，與友人4月9至10日到台北夜店，4月13日獲知友人確診，昨就醫篩檢PCR陽性確診。

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▲9例居隔期確診說明。



因公司群聚而確診，為案30977，其4月10日有喉嚨癢症狀，自行快篩陰性，4月11日公司通知有確診個案，4月12日起居家辦公，4月13日其自費篩檢PCR陽性確診。

家庭群聚之相關個案，共有七起，第一起案30978、30979，兩人為案29000（4月13日之個案）的家人。第二起案31311，為案29532（4月13日之個案，外縣市同事確診延伸）的家人。第三起案31312、案31313，為案27971（4月11日之個案）家人。

第四起案31658，為案27852（4月11日之個案）的家人。第五起案31659，為案30560（4月14日之個案，外縣市同事確診延伸）的家人，其就讀竹光國中班級已停課至 4月22日復課。第六起案31661，為案30563（4月14日之個案）家人。第七起為案32010，為外縣市確診個案30555的家人。

▲9例新增說明。

與確診個案有接觸者為案32013，4月7日接觸案28998（4月13日之個案，公司群聚案延伸），最近出現喉嚨痛，昨就醫PCR採檢陽性確診。

其他為案31310，4月13日出現發燒症狀，當天全家快篩皆陰性，因發燒未改善，昨再次快篩陽性。案31660，因工作需求快篩，4月11日陰性，4月12日出現發燒，4月13日就醫PCR採檢陽性確診。案32011，昨出現發燒症狀，快篩陽性，送醫PCR採檢陽性確診，其就讀舊社國小班級已停課，預計4月26日復課。案32012，昨出現頭暈、咳嗽等症狀，自行PCR採檢陽性。

案32014，4月14日下午出現乾咳、自行快篩陽性，昨就醫PCR篩檢陽性確診。案32015，4月12日出現發燒症狀，4月13日快篩陰性，昨就醫PCR採檢陽性確診。

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