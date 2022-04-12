蘇貞昌：台鐵公司若賺錢　員工年終可分紅40個月

記者呂晏慈／台北報導

反對政府推動台鐵公司化，台鐵企業工會發起五一勞動節「依法休假」，粗估將有8乘火車開不出去。對此，行政院長蘇貞昌12日在立法院院會答詢時向台鐵員工喊話說，台鐵再不改革無以回應社會期待，政府絕對保障台鐵員工的薪資福利，「以後公司賺錢，就可以像陽明海運（年終）40個月分紅等等」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今天繼續邀請蘇貞昌率部會首長備詢。民進黨立委蔡適應會中表示，現在台鐵和高鐵交通中斷都有應變計畫，但是並未落實，例如近期清明連假期間，東南水泥廠高塔倒塌事件影響近12萬名旅客，當天僅疏運1萬人次左右，而去年基隆至汐止也出現尖峰時間大誤點，影響千位民眾，卻因台鐵沒有啟動應變計畫「忘記了」，接駁車數字掛蛋，因此應修正《鐵路法》強制執行應變計畫。

蔡適應也說，台鐵工會近期醞釀5月1日「休假不加班」行動，面對屆時可能需要有應變計畫，交通部應該現在就先未雨綢繆，想辦法爭取足夠交通接駁車輛。

對於蔡適應的意見，蘇貞昌直言，他的講法非常中肯且有必要，4月1日高鐵應變上「雖然盡力但還不夠」，要檢討改進，而另一事例台鐵沒有啟動應變更不應該，高鐵、台鐵平常應該演練A、B、C應變計畫，相關作業人員均須參與演練。

此外，針對台鐵工會發動「休假不加班」行動，蘇貞昌說，他要拜託台鐵員工，政府是應整個社會要求推動台鐵公司化，也是回應太魯閣號、普悠瑪號列車事故受難者及家屬的悲泣和憤怒，「再不改革無以應社會的期待」，政府用盡決心，絕對保障台鐵員工薪資福利，絕不減損一分一毫，相信台鐵員工也期待台鐵榮光恢復。

蘇貞昌強調，台鐵公司化後就不會僵化，「以後公司賺錢，就可以像陽明海運（年終）40個月分紅等等」，員工可以放心。