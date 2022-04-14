復名運動大進展！　伍麗華：可單列族名登記「真正的姓名」

▲民進黨立委伍麗華。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

現行《姓名條例》規定原住民族恢復傳統姓名時，必須選擇使用漢名及漢字譯音的族語名字，不能單列用「原住民族文字」拼音，引發原民團體不滿提起行政訴訟。原住民族立委伍麗華（Saidhai·Tahovecahe）14日透過臉書表示，她提案要求登記族名應不限於中文文字，得選擇使用羅馬拼音的原住民族文字，而內政部正面回函，未來將可用原住民族文字登記「真正的姓名」了。

伍麗華今天表示，從來她就很困惑，為什麼原住民族一定要在「中文」、「華語」的音譯下來登記名字，衍生許多笑話及困擾，這樣真的很不被尊重。

伍麗華表示，她進入立法院以來，就一而再、再而三，很有決心的質詢：「既然都可以並列了，為何不能以原住民族文字單列登記姓名？」「既然都要雙語國家了，不要拿國人尚無法辨認發音為由？」上個會期，她直接提案要求：原住民族語言發展從本身姓名出發，原住民使用傳統姓名辦理戶籍登記、申請歸化或護照，應不限於取用中文姓名、使用中文文字，得選擇使用原住民族文字（即羅馬拼音）。

伍麗華表示，昨天傍晚，她收到內政部針對我的提案回函，報告中揭示：「行政院已經在2月11日召開『使用原住民族文字單獨登記傳統名字』相關事宜會議，決議是要推動原住民族文字單獨登記傳統姓名，不再並列中文音譯了」；同時，並請原民會及內政部規畫辦理相關的行政程序及經費問題，原民會3月初已經發函給各部會，待各部會回復後，行政院會再召開跨部會會議。

伍麗華感慨說，長久以來，耆老、青年及法學專家的討論，終於往前邁進，後面還有很多工程，她會繼續盯梢，也請大家共同努力。