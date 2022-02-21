民進黨立委批礦業法只修半套　原住民族諮商同意應設期限

▲民進黨立委伍麗華、洪申翰、陳瑩召開「漠視諮商同意，礦業法修正不公」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

經濟部日前預告《礦業法》修正草案，民進黨立委伍麗華等人21日質疑，經濟部預告的修法版本只做半套，要求礦權展限應於一定期限內完成原住民族諮商同意，並明定未取得諮商同意的法律效果。對此，經濟部次長陳正祺回應，相關建議會納入後續思考。

經濟部18日預告《礦業法》修正草案，刪除「霸王條款」，並要求業者一次性補辦環評，若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工，草案同時新增回饋機制，14天後預告期滿，將送行政院審查。

民進黨立委伍麗華、陳瑩、洪申翰等人21日上午在立法院召開「漠視諮商同意，礦業法修正不公」記者會，並邀請陳正祺、礦務局長徐景文列席說明。

伍麗華表示，經濟部預告的草案明定，既有的礦業用地若沒辦理原住民族諮商同意，須於1年內辦理，若沒辦理就要廢止礦業用地，沒獲得同意則要求停工，直到辦理原住民族諮商同意後才恢復採礦權。

伍麗華質疑，經濟部這樣的修法是「做半套，留尾巴」，恐使礦權業者一再申請，等同於又把責任丟回給原民會、業者及部落，一再地發生衝突撕裂關係，她要求原住民族的諮商同意一定要設定期限，並且在法律中明定未取得諮商同意的法律效果。

洪申翰則說，經濟部不要忽視原住民族的權利，也不要忽略法界的意見，《礦業法》必須要納入「每次的展限都要經部落諮商同意」，或是至少要「定期取得原民諮商同意的機制」。

陳瑩也呼籲，政府諮商同意不應做半套，應該要設有期限，期限屆滿就要提供新的資料，讓現居的族人重新評估是否同意繼續開發，以及相關利益回饋或環境改善機制。

陳正祺回應，經濟部可以接受「祖宗同意的不是不能改變」的觀點，今天將會帶回意見，研擬相關配套措施，保障原住民諮商的條件能夠落實。

有關未獲部落同意的礦業用地，陳正祺說明，要求既有礦權業者必須要踐行諮商同意是重大的決定，若未獲得同意的巨大損失，對國家和業者來說都是很高的風險，經濟部會設想其他的行政措施，要求業者務必落實取得部落的諮商同意。