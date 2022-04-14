　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

疑防疫壓力太大！上海衛健委官員驚傳輕生　胡錫進證實

▲▼錢文雄自盡。（圖／翻攝自微博）

▲上海官員錢文雄驚傳輕生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海本輪疫情亂象不斷，當地基層工作人員承受巨大壓力。網傳上海虹口區衛健委信息中心主任錢文雄12日下午在辦公室尋短，家屬通過錢文雄微信朋友圈發出訃告。大陸環球時報前總編胡錫進也確證此消息，他表示，一悲劇顯然加劇了上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象。

大陸網傳消息稱，「錢文雄聰明能幹，丁克（頂克）家庭，愛人（妻子）患癌晚期，本來思想負擔很重，疫情期間工作量巨大，4月12日下午在辦公室自盡。」

家屬於4月13日在他的朋友圈發出訃告表示，「錢文雄4月12日下午1時19分離世，疫情期間一切將會從簡，家屬目前悲痛不已，無法接待」。

錢文雄自殺的消息傳出後，還傳出他的妻子也輕生的消息。14日早，上海警方僅對錢文雄妻子自盡闢謠是假消息，但未否認錢文雄已自殺。

環球時報前總編輯胡錫進14日凌晨在其微博發文稱，「經向上海新聞同行求證，對方給我傳來的確認資訊是：錢文雄已亡，其妻安好。」

胡錫進表示，錢文雄離世已足以令人悲痛唏噓。這一悲劇顯然加劇了上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象，這兩天上海有各種令人不安的資訊和影片傳到網上，它們的共同指向是對「抗疫次生悲劇和代價」的強烈不滿，以及長時間封控引發的焦躁感。

但胡錫進指出，「上海一定要把清零繼續作為堅定目標，理由是明確的：上海不清零，即使上海人接受，江蘇接受嗎？浙江接受嗎？全國其他地方的人接受嗎？上海之外的人，有誰願意與來自疫情如此嚴重上海的人打交道？那樣的話上海將真的成為孤島，或者很快把全國『拉下水』。有人說，那就全國一起放開吧！但這是不可接受的，至少在今天這個時間點上它不是一條現實的路。中國抗疫必須是一體化的，這個國家的大多數人支援動態清零，這個事實需要得到尊重。今天的上海除了為清零而奮鬥，別無選擇。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／桃園今+70！　本土個案暴增
柯文哲罵狗導火線就是他！　不忍了將「退出民眾黨」
LIVE／今確診上看千例　搶保單！今剩這5家能買
登熱搜第2「沈可婷」是誰？　撞死8單車飆仔！詭異一字型騎法曝
長榮家族「有心人士搞對立」？　張國煒：知道是誰就槍斃
快訊／台東今+23！進香團20人確診　5校停課2天
遺產全給他！張國煒：遺囑是爸爸寫的　我從頭到尾沒這個心
16歲正妹遭俄軍性侵「射爆後腦勺」　被當垃圾扔400多屍亂葬
快訊／立榮、星宇合併？　張國煒首現身回應了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海流行以物換物「可樂最珍貴」　他用12罐換回一個「小超市」

拯救經濟下行嚴峻壓力　陸央行最快4／15宣布降准

疑防疫壓力太大！上海衛健委官員驚傳輕生　胡錫進證實

防護服正妹自爆「淪性愛玩物」！48字暗示幫院長加班　工作照瘋傳

上海南匯方艙漏水又停電　爆料男「大雨把房頂都弄塌了！」

上海目前重症9例「8例70歲以上」　均未打疫苗伴有嚴重基礎病

「就不能救救我們嗎」上海82歲老人確診電話求救　5分鐘錄音網瘋傳

上海單日再暴增27719例！　習近平堅持「動態清零」

尪「領固定薪水」不菸酒勤工作！二婚妻不滿想離：又嫁個窩囊廢

上海外送員一天賺4萬6！嗆「不給小費就拒送」 居民氣炸：發疫情財

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

上海流行以物換物「可樂最珍貴」　他用12罐換回一個「小超市」

拯救經濟下行嚴峻壓力　陸央行最快4／15宣布降准

疑防疫壓力太大！上海衛健委官員驚傳輕生　胡錫進證實

防護服正妹自爆「淪性愛玩物」！48字暗示幫院長加班　工作照瘋傳

上海南匯方艙漏水又停電　爆料男「大雨把房頂都弄塌了！」

上海目前重症9例「8例70歲以上」　均未打疫苗伴有嚴重基礎病

「就不能救救我們嗎」上海82歲老人確診電話求救　5分鐘錄音網瘋傳

上海單日再暴增27719例！　習近平堅持「動態清零」

尪「領固定薪水」不菸酒勤工作！二婚妻不滿想離：又嫁個窩囊廢

上海外送員一天賺4萬6！嗆「不給小費就拒送」 居民氣炸：發疫情財

紐約現Omicron兩個新型亞變種　傳播速度比BA.2快25%！確診狂飆

快訊／台大農化系4確診！疑校友返校徹夜吃喝傳播「系館封閉1週」

地表最受矚目爭產！長榮兄弟用「律師+黑道」互打...6年不往來

夾娃娃偷吃步　高雄男靠一支「電弧打火機」爽夾7公仔

不斷更新／桃園增6校停課　全台18縣市329校停課名單曝光

風・Luxury／G-SHOCK上攻10萬市場　內外更強悍、質感大升級

快訊／桃園今+70！本土個案暴增　鄭文燦下午記者會說明

9歲童「雞雞躲起來」讓爸媽好焦慮　求診網路名醫結果更慘

沒感覺？掃地機機器人猛吸肚肚「軟爛柴照睡」　最後反應笑噴千人

本土連日炸！兒童沒疫苗打家長怕　專家曝「這1動作」更重要

大陸熱門新聞

看到密碼　12歲孫刷光爺爺養老金

尪不菸酒勤工作！二婚妻不滿想離：又嫁個窩囊廢

上海外送員一天賺4萬6　遭嗆發疫情財

防護服正妹自爆淪性愛玩物！48字暗示幫院長加班

上海老人電話求救！絕望錄音瘋傳

上海單日再暴增27719例！　習近平堅持動態清零

學霸妹16歲上牛津大學！絕美臉蛋遭質疑身分造假

證券高層讚上海封城！8天後就醫不及病逝

上海封城貓變貨幣　橘貓「接客換回橙子」

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

女主播排排坐「天橋下」直播 桂林「網紅一條街」爆紅

正妹攝影師泳池溺斃！150萬女Coser被諷殺人犯

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

上海重症9例　8例70歲以上

更多熱門

相關新聞

防護服正妹自爆淪性愛玩物！48字暗示幫院長加班

防護服正妹自爆淪性愛玩物！48字暗示幫院長加班

大陸反覆不斷爆發疫情，各省市都招募志工抗疫，陸網對所有穿著白色防護服的醫護人員和志工都親暱稱呼為「大白」。近日，推特與Reddit版上瘋傳著一名正妹，除了擔任「大白」為民眾進行PCR檢測，更語帶玄機發文自爆曾幫醫院院長服務。不過，不少網友都對該帳戶的真實性存疑。

上海南匯方艙漏水又停電

上海南匯方艙漏水又停電

上海單日再暴增27719例！　習近平堅持動態清零

上海單日再暴增27719例！　習近平堅持動態清零

上海外送員一天賺4萬6　遭嗆發疫情財

上海外送員一天賺4萬6　遭嗆發疫情財

快訊／「娛樂圈」疫情延燒　北市：中山區「類普篩」有疑慮都可做

快訊／「娛樂圈」疫情延燒　北市：中山區「類普篩」有疑慮都可做

關鍵字：

錢文雄上海輕生防疫

讀者迴響

熱門新聞

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

估本周日增破千　醫預言未來光景

安珀赫德控遭強尼戴普用酒瓶強暴

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

自篩太貴　免費快篩劑全台據點一次看

女星嫁港富商淡出13年　45歲悄返台「驚人近況曝光」！

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面