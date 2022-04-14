疑防疫壓力太大！上海衛健委官員驚傳輕生　胡錫進證實

▲上海官員錢文雄驚傳輕生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海本輪疫情亂象不斷，當地基層工作人員承受巨大壓力。網傳上海虹口區衛健委信息中心主任錢文雄12日下午在辦公室尋短，家屬通過錢文雄微信朋友圈發出訃告。大陸環球時報前總編胡錫進也確證此消息，他表示，一悲劇顯然加劇了上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象。

大陸網傳消息稱，「錢文雄聰明能幹，丁克（頂克）家庭，愛人（妻子）患癌晚期，本來思想負擔很重，疫情期間工作量巨大，4月12日下午在辦公室自盡。」

家屬於4月13日在他的朋友圈發出訃告表示，「錢文雄4月12日下午1時19分離世，疫情期間一切將會從簡，家屬目前悲痛不已，無法接待」。

錢文雄自殺的消息傳出後，還傳出他的妻子也輕生的消息。14日早，上海警方僅對錢文雄妻子自盡闢謠是假消息，但未否認錢文雄已自殺。

環球時報前總編輯胡錫進14日凌晨在其微博發文稱，「經向上海新聞同行求證，對方給我傳來的確認資訊是：錢文雄已亡，其妻安好。」

胡錫進表示，錢文雄離世已足以令人悲痛唏噓。這一悲劇顯然加劇了上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象，這兩天上海有各種令人不安的資訊和影片傳到網上，它們的共同指向是對「抗疫次生悲劇和代價」的強烈不滿，以及長時間封控引發的焦躁感。

但胡錫進指出，「上海一定要把清零繼續作為堅定目標，理由是明確的：上海不清零，即使上海人接受，江蘇接受嗎？浙江接受嗎？全國其他地方的人接受嗎？上海之外的人，有誰願意與來自疫情如此嚴重上海的人打交道？那樣的話上海將真的成為孤島，或者很快把全國『拉下水』。有人說，那就全國一起放開吧！但這是不可接受的，至少在今天這個時間點上它不是一條現實的路。中國抗疫必須是一體化的，這個國家的大多數人支援動態清零，這個事實需要得到尊重。今天的上海除了為清零而奮鬥，別無選擇。」

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