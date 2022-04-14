接見瑞典國會訪團　游錫堃：台灣中國一邊一國是「鐵錚錚的事實」

▲游錫堃接見瑞典國會訪團。（圖／立法院提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃14日中午接見「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」時表示，感謝瑞典訪團對台灣的支持，並直指中共無時無刻不忘記併吞台灣的野心，但「台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實」，這可以從1952年4月28日全球49個國家共同簽訂的《舊金山和約》獲得證明。

游錫堃今天接見「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，他表示，多數台灣人一談到瑞典，會先想到是諾貝爾獎的故鄉，以及曾於1996年參選過台灣總統的「台灣民主先驅者」彭明敏先生的「政治庇護國」；在最新公布的「2021全球民主指數報告」中，瑞典則位居第4名，而台灣只是第8名，瑞典的民主表現是台灣學習的典範。

游錫堃說，感謝歐柏莉議員在擔任「台瑞典國會議員協會」主席以來，與協會成員不斷地以實際行動聲援我國，力挺台灣參加WHO，更號召34位瑞典國會議員聯名致函聯合國秘書長支持台灣參與聯合國。同時，也要向魏莫斯議員致上謝意，魏莫斯議員去年10月在歐洲議會報告「台歐盟政治關係暨合作」，獲得歐洲議會壓倒性票數通過，產生了首份台歐盟政治關係文件，帶動歐洲議會陸續出現有關呼籲中國停止威脅台海及印太地區和平穩定的決議。

游錫堃表示，最近50天來，關注與支持烏克蘭，已經成為全球的自由民主信仰者每天早上醒過來最關心的議題，台灣也不例外，提到烏克蘭，很難不想到俄羅斯入侵烏克蘭的20天前，也就是今年2月4日中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁發表的聯合聲明中，老調重談「台灣是中國領土不可分割的一部分」的謊言，顯露中共無時無刻不忘記併吞台灣的野心。

游錫堃直言，事實上，台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。台灣從未被中華人民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬。「台灣絕非中國的一部分」，可以從1952年4月28日全球49個國家共同簽訂的《舊金山和約》獲得證明。

游錫堃強調，呼籲國際社會，一定不能忽視中共政權「對內壓迫，對外擴張」的本質，中方對外積極推動一帶一路、廣設孔子學院、崇尚戰狼外交，並在南海填海造地企圖影響國際航行自由，其「犯我強漢者雖遠必誅」的天朝心態，及實現中華民族偉大復興的「中國夢」，造成印太地區極大的緊張，也對全球和平造成巨大的威脅，切莫忽視。