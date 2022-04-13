　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞動局慘了！勞檢《鏡電視》疑洩密　北市議會通過送北檢調查

▲▼北市議會。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議會通過決議，函送政風調查報告予北檢，調查勞檢疑涉洩密一事。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜日前被爆多項爭議，涉嫌行政不中立、2年請假806小時，還疑似洩密《鏡電視》的勞檢資料給民眾黨立委。北市政風報告13日出爐，認定勞動局勞檢資料「有高度外洩疑慮」，但台北市議會國、民2黨議員認為，調查報告不盡完善、避重就輕，最後通過送檢調。議會秘書處補充，會在本周五前以發公文方式，函送報告書予台北地檢署。

台北市長柯文哲13日中午赴民進黨團報告時，也被問到政風報告指《鏡電視》勞檢一事有高度外洩疑慮，是否應移送檢調進一步調查？柯文哲說，他不是檢調單位，外洩疑慮就查啊，「其實不用移送檢調，監察院都跑來了」，該怎麼做就怎麼做。

到了下午，台北市議會召開定期大會，針對政風處對陳信瑜涉及行政不中立的補充調查報告，國民黨台北市議員汪志冰提及，雖然有些議員對該份報告給予肯定，但她仔細對照後認為通篇都避重就輕、狗屁不通。

國民黨台北市議員游淑慧認為，調查報告顯示出《鏡電視》的勞檢案完全是政治操作、自導自演，目的是為了讓民眾黨開記者會，根本就沒有所謂的檢舉人，勞檢不符合安全作業要點，因為通常要給予雇主限期說明改善，一定條件下才可進場勞檢，但此案卻是陳信瑜當天指示直接進場，事後政風比對賴香伶、蔡壁如出示的文件照片，也與勞動局現場拍攝相同，究竟是誰將資料流出去，為何不查陳信瑜的手機？

台北市議會國民黨團書記長秦慧珠說，調查報告不盡完善，應該要請政風說明並繼續調查，且政風處也認為勞動局對《鏡電視》勞檢資料有高度外洩疑慮，但因刑法問題而無法調查，因此要求立刻函送司法單位調查，既然政風無法再查涉及《刑法》洩密罪，那就應函送司法調查。

民進黨台北市議員梁文傑質疑，政風報告結論直接了當，就是有人洩密，在沒有任何人陳情或檢舉下，勞動局自己跑去「預防性勞檢」，這可能會害公務員背上刑責，要求移送台北市地檢署繼續調查。民進黨台北市議員許淑華則直言，這叫「政治性勞檢」，議會要求調閱資料時遭拒絕，但卻能拿到立法院給民眾黨立委召開記者會。

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者林敬旻攝）

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／宜蘭婚宴傳播鏈+5　林姿妙和染疫女議員都出席
本土+744聚餐旅遊該取消？　專家：「2種人」可照常
快訊／阿塱壹古道海域膠筏翻覆！　1人不治身亡
搶到停售！　各家「防疫保單」一圖看懂
花蓮開第一槍「不公布足跡」遭洗版狂罵！　徐榛蔚改口了
快訊／大甲媽遶境爆足跡！　確診女福興宮外停留1hr
快訊／增2女赴阿妹演唱會染疫！　基隆+55　
快訊／彰化17足跡曝：阿泉爌肉飯、米糕店
快訊／台中+23！　大雅300人工廠爆群聚
4月炸4450例「確診分布地圖」曝！　2縣市一夜變色
快訊／篩檢2千人揪25確診！　柯文哲示警：潛伏感染源相當多
快訊／本土744例「分佈19縣市」！　新北+264最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

安倍籲美國表明防衛台灣決心　外交部：堅持友台立場

信義某國小傳1學生確診送加護！家長批校方隱瞞　北市：病況是個人隱私

侯友宜不回答是否連任「其中必有緣故」　林錫耀：觀望可直攻2024

被爆酸賴香伶「要黨主席道歉」　柯文哲認：沒事先套好招

美政府人權報告關切陸影響台媒　外交部：台美合作民主議題

李秉穎傳接指揮官後赴民進黨報告　蔡英文感謝他2年來扮重要角色

桃園客運買新車詐領1200萬　監院要求交通部限期追繳補助款

柯文哲估疫情還要打4個月　「單日+200」在宅居隔得納電商系統

勞動局慘了！勞檢《鏡電視》疑洩密　北市議會通過送北檢調查

李雨蓁遭罰50萬激動落淚　周春米、林靜儀到場暖心聲援

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

安倍籲美國表明防衛台灣決心　外交部：堅持友台立場

信義某國小傳1學生確診送加護！家長批校方隱瞞　北市：病況是個人隱私

侯友宜不回答是否連任「其中必有緣故」　林錫耀：觀望可直攻2024

被爆酸賴香伶「要黨主席道歉」　柯文哲認：沒事先套好招

美政府人權報告關切陸影響台媒　外交部：台美合作民主議題

李秉穎傳接指揮官後赴民進黨報告　蔡英文感謝他2年來扮重要角色

桃園客運買新車詐領1200萬　監院要求交通部限期追繳補助款

柯文哲估疫情還要打4個月　「單日+200」在宅居隔得納電商系統

勞動局慘了！勞檢《鏡電視》疑洩密　北市議會通過送北檢調查

李雨蓁遭罰50萬激動落淚　周春米、林靜儀到場暖心聲援

安倍籲美國表明防衛台灣決心　外交部：堅持友台立場

惡霸犬曬太陽翻肚「放鬆到壞掉」　形象崩壞笑翻網：好像烤乳豬

陸近期依法釋放李明哲　陸委會：務求最短時間內安全返台

快訊／宜蘭晶園婚宴傳播鏈+5　林姿妙和染疫女議員都列席

綠營譏是傻蛋！　羅智強桃北通勤自勉「當一名親民市長」

Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬

南投+1！花蓮父母確診傳女兒　匡列151人採檢結果曝

信義某國小傳1學生確診送加護！家長批校方隱瞞　北市：病況是個人隱私

打不打第4劑疫苗？研究結果曝「保護力時間」：8週就失效

銀髮勞動力線上論壇　邀請企業分享青銀共學經驗

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

政治熱門新聞

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

疫情警戒標準陳時中曝9字　藍委愣住

快訊／同島一命！　侯友宜示警：疫情大海嘯即將來臨

新停課標準「新北彈性應變」　侯友宜：校長當指揮官

「娛樂圈」疫情燒不停　黃珊珊：中山區列熱區

快訊／雙和醫院爆群聚　急診室護理師1傳4

快訊／北市曝7確診足跡！中山2禮服店上榜

快訊／北市+141散布全市「中山區最多」

北市曝10確診足跡　多間餐廳上榜

名嘴爆陳時中參選時間點　邱泰源被點名接棒、指揮官是李秉穎

陳信瑜爭議連環爆已提辭呈？　柯文哲：我還沒准

LIVE／新北單日暴增264例　侯友宜最新說明

快訊／新北+162最新足跡　麥當勞、路易莎、好市多、自助餐、網咖

快訊／總統府國安會1人確診　134人篩檢結果出爐

更多熱門

相關新聞

松山某高中學生確診、一班停課10天

松山某高中學生確診、一班停課10天

校園確診連環爆，繼昨天（12日）台北市北一女中有一名老師快篩陽性，今天（13日）傳出北市松山區某高中一名學生確診，台北市教育局證實，松山區某高中的確有一名學生確診，目前正在疫調中，依照教育部最新停課標準，該班級學生將停課10天。

快訊／「娛樂圈」疫情延燒　北市：中山區「類普篩」有疑慮都可做

快訊／「娛樂圈」疫情延燒　北市：中山區「類普篩」有疑慮都可做

北市啟動在宅醫療？　柯文哲：找行政區試辦、每日確診超過200再做

北市啟動在宅醫療？　柯文哲：找行政區試辦、每日確診超過200再做

快訊 / 北市篩檢2千人抓出25確診　柯文哲示警：潛伏感染源相當多

快訊 / 北市篩檢2千人抓出25確診　柯文哲示警：潛伏感染源相當多

快訊／北市+141散布全市「中山區最多」

快訊／北市+141散布全市「中山區最多」

關鍵字：

柯文哲柯P台北市勞動局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

獨／大爆單！和泰產險「確診賠8萬」防疫保單　5／1下架

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

快訊／金曲女星驚爆「早已離婚15年」！

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

廖老大「億元豪宅曝光」！「地下室1物」郭董家也有

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

本土暴增744例「分佈19縣市」　新北+264最多

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面