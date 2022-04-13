勞動局慘了！勞檢《鏡電視》疑洩密　北市議會通過送北檢調查

▲台北市議會通過決議，函送政風調查報告予北檢，調查勞檢疑涉洩密一事。（圖／記者陳家祥攝）



記者袁茵、陳家祥／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜日前被爆多項爭議，涉嫌行政不中立、2年請假806小時，還疑似洩密《鏡電視》的勞檢資料給民眾黨立委。北市政風報告13日出爐，認定勞動局勞檢資料「有高度外洩疑慮」，但台北市議會國、民2黨議員認為，調查報告不盡完善、避重就輕，最後通過送檢調。議會秘書處補充，會在本周五前以發公文方式，函送報告書予台北地檢署。

台北市長柯文哲13日中午赴民進黨團報告時，也被問到政風報告指《鏡電視》勞檢一事有高度外洩疑慮，是否應移送檢調進一步調查？柯文哲說，他不是檢調單位，外洩疑慮就查啊，「其實不用移送檢調，監察院都跑來了」，該怎麼做就怎麼做。

到了下午，台北市議會召開定期大會，針對政風處對陳信瑜涉及行政不中立的補充調查報告，國民黨台北市議員汪志冰提及，雖然有些議員對該份報告給予肯定，但她仔細對照後認為通篇都避重就輕、狗屁不通。

國民黨台北市議員游淑慧認為，調查報告顯示出《鏡電視》的勞檢案完全是政治操作、自導自演，目的是為了讓民眾黨開記者會，根本就沒有所謂的檢舉人，勞檢不符合安全作業要點，因為通常要給予雇主限期說明改善，一定條件下才可進場勞檢，但此案卻是陳信瑜當天指示直接進場，事後政風比對賴香伶、蔡壁如出示的文件照片，也與勞動局現場拍攝相同，究竟是誰將資料流出去，為何不查陳信瑜的手機？

台北市議會國民黨團書記長秦慧珠說，調查報告不盡完善，應該要請政風說明並繼續調查，且政風處也認為勞動局對《鏡電視》勞檢資料有高度外洩疑慮，但因刑法問題而無法調查，因此要求立刻函送司法單位調查，既然政風無法再查涉及《刑法》洩密罪，那就應函送司法調查。

民進黨台北市議員梁文傑質疑，政風報告結論直接了當，就是有人洩密，在沒有任何人陳情或檢舉下，勞動局自己跑去「預防性勞檢」，這可能會害公務員背上刑責，要求移送台北市地檢署繼續調查。民進黨台北市議員許淑華則直言，這叫「政治性勞檢」，議會要求調閱資料時遭拒絕，但卻能拿到立法院給民眾黨立委召開記者會。

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者林敬旻攝）