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全民國防手冊內容脫離現實　民眾黨批國防部：抗中保台淪笑柄

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T74排用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲國防意識提升近來成為熱議話題，但國防部日前公布的全民國防手冊卻備受批評。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國防部日前發布「全民國防手冊」範本，讓民眾瞭解面對戰時的各種應變情況，但內容脫離現實，引來各界質疑。民眾黨13日指出，全民國防手冊範本多達6000字廢文，請國防部把民眾的需求擺第一，重新檢討、設計手冊，別讓抗中保台淪為笑柄，把民眾置於戰火之中。

民眾黨指出，戰爭不是打電動，戰時防救也不能只是紙上談兵，國防部推出多達6000字廢文的「全民國防手冊」範本，沒有考量戰爭時可能沒電、沒訊號、沒網路，還要民眾打電話找客服，簡直是把「抗中保台」當笑話，國防部彷彿仍活在上個世紀的抗戰時期。

民眾黨表示，台灣被認為是俄烏之外，最有可能發生戰爭的地方，當台灣遭遇武力侵犯，彈道飛彈、戰機火力空襲，再加上網路作戰癱瘓網路，民眾靠著這一本堪比「QR Code使用手冊」的全民國防手冊，要如何自救？

民眾黨細數，在28頁的手冊中，充斥無助於民眾應變的資訊，例如界定各部會、村里長職責，宣傳政府戰時作為，而非把重點放在民眾第一時間怎麼做，更把責任「外包」給辛勞的村里長；當停水停電又沒有訊號，要如何撥打台電、台水客服電話；又例如要求民眾拿「錢」買民生物資，先不論有乘機發國難財之嫌，種種荒謬的指引，如何向敵軍宣示台灣有捍衛主權的能力。

民眾黨表示，全民國防手冊推出前已爭議不斷，國防部長邱國正針對戰時用水用電措施，兩手一攤「訂不出來」；對於有數位落差民眾的需求，行政院長蘇貞昌不管不顧，仍決定只提供電子檔；被抨擊打仗時無法掃QR Code，國防部也堅持做到底。

民眾黨質疑，國防部連手冊都做不好，更談不上實戰抗敵，全民國防手冊明顯不足以應付戰爭時期，請國防部把民眾的需求擺第一，重新檢討、設計手冊，別讓抗中保台淪為笑柄，把民眾置於戰火之中。

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