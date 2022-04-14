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「雙眼皮貼+痘痘貼」用完貼桌上　黏成一座山！他揭女友超噁習慣

▲妹子,正妹,床（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女友都在床上吃東西。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

衛生習慣差真的會讓人超崩潰，一名男網友表示，跟女友住了一陣子後，發現根本是一場惡夢，經血滴在床上不清洗，為了省錢不用衛生棉，改用衛生紙墊，最誇張的是，女友將雙眼皮貼及痘痘貼，全貼在木皮桌子上，讓他超崩潰，底下許多男網友驚呆，「兄弟，等我找到女友你再分手」。

男網友在Dcard上發文，女友上班地點離他的租屋處很近，走路5分鐘就到了，因此女友每周會到他家住3-4天，原以為或是幸福的同居生活，「沒想到根本是惡夢的開端」。女友的生活習慣超差，東西不收、襪子掛到其他室友的曬衣架上，一個月弄丟鑰匙2、3次。

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他指出，女友喜歡在床上吃東西，經血滴到床上也不會清理，還為了省錢不想買衛生棉，直接墊衛生紙，「最後是我幫她買的，越打越覺得我是聖人，女友習慣差，已經氣到想丟垃圾桶」，越想越覺得可怕。不過這些都還不是最恐怖的，真正的大魔王在桌子上。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女友將用過的雙眼皮貼及痘痘貼黏在桌上。（圖／翻攝自Dcard）

他PO出一段影片，木頭桌子上有一個小山丘，女友用「雙眼皮貼+痘痘貼」堆起來，由於實在太噁心，原PO不敢用手直接碰，他用筆戳也弄不起來，「仔細看的話牆壁也有不少，實在不知道怎麼清，如果因為這樣被房東要求賠償，真的會很火大」。

貼文一出，網友們也覺得誇張，「沒有比較沒有傷害，我下班要跟我女友說她其實很棒了」、「女友國小的時候是不是會把鼻屎黏在桌下的類型」、「這我不行，好讚嘆怎麼有男生願意收留這種」、「墊衛生紙誰受得了啊，太噁了吧」。甚至還有男網友留言「兄弟商量一下，你暫時委屈一下，等到我交到女友你再分」。

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