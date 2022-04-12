小情侶硬闖咖啡廳廁所「弄出水聲」　店員傻眼怒：別把這當旅館！

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃品臻／綜合報導

連鎖咖啡廳路易莎是不少學生讀書時會選擇的地方，但有一名店員近日爆料，一對應是國高中生的小情侶，硬闖已經超過開放時間的店面二樓，一前一後走進廁所，後來另一位店員去敲門時，卻意外聽到「不太像洗手的水聲」，讓撰文者怒喊「不要把路易莎當旅館」。

該名店員在Dcard以「請不要把路易莎當旅館」為題發文表示，所屬門市營業到晚上9點，而店面二樓只開放到晚上8點就會提前封閉，然而近日卻遇到一對目測為國高中年紀的情侶，在晚上8時30分到店裡點餐，接近打烊時間，男生和女生一前一後進入了二樓的廁所。

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原PO原以為女生是要在門口等男生出來，再進去上廁所，沒想到完全不是這麼回事。他寫道，「大概21:05他們還沒出來，我請另外一個同事直接上樓先敲廁所門，同事跟我說，他隱約聽到一點水聲，但不太像洗手的那種……。」

▲原PO對於小情侶在二樓廁所做的事相當傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

見小情侶疑似將咖啡廳廁所當成旅館，原PO怒喊，「我是覺得，本店是『咖啡廳』，不是你家房間更不是旅館，難道沒錢開房間嗎？都沒有想過如果有其他客人上廁所，他們要怎麼出來嗎？」

對此網友們也紛紛留言表示，「我以為路易莎是圖書館原來是旅館」、「某些人喜歡尋求刺激？！」「你可以在他們辦事的時候，在外面貼一張禁止傳宗接代的牌子」、「直接報警啊」、「要是我就會一直敲門在廁所門口看他們怎麼出來了」。另外也有遇過類似經驗的網友表示，「我在星巴克也遇過，等廁所結果一對高中生前後從同間出來」、「不得不說……星巴克也有過這樣欸」。