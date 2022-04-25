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專家同意居隔縮短「3+4」！陳時中曝2大共識：即起確診者足跡不公布

記者嚴云岑／台北報導

行政院長蘇貞昌昨（24）日拍板居家隔離縮短為「3+4」天，3天居家隔離、第4天起快篩陰性即可出門，但全程需佩戴口罩、不可內用、不可參加大型活動。指揮中心指揮官陳時中晚間在記者會公布會議結果，縣市首長與專家均同意簡化疫調與將居隔改為「3+4」大方向，即日起確診者足跡原則上也不再公布。

▲▼3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）

▲3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今（25）日上午與22縣市政府討論相關方案，下午另與專家討論相關配套措施。

指揮官陳時中表示，上禮拜與高風險6縣市討論重點疫調，今日上午全縣市首長與衛生人員開過一次會議，提出方向中各有不同意見，指揮中心搜集後，提到下午專家會議中討論，雖然大部分專家也同意縮短居隔，但仍顧慮這階段放得過鬆，對社會壓力也很大，但目前對3+4的大方向是同意的。

指揮中心會議相關建議及共識如下：

一、 實施「重點疫調」，自即日起開始實施：

（一）以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者為密切接觸者。

（二）密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事(以九宮格方式認定)。

（三）落實自主應變，確診者應主動提供衛生單位同住親友名單、校園及公司聯絡窗口等資訊，個案相關之學校、機關、公司防疫長或負責人應先行造冊，以配合提供衛生單位名冊。

（四）設置「確診個案自主回報疫調系統」：確診者收到連結網址（透過法定傳染病通報系統發送），登入後填寫上述同住親友及校方、公司、機關（構）之防疫長或其主管的姓名、住址、電話、電郵等可供聯繫之資料，再由系統發送通知書給同住親友，另通知校方、公司、機關（構）之防疫長或其主管請其匡列學校/職場之接觸者並回傳名冊，提供給衛生局開立電子居隔單以供作請假、保險、相關補助申請之依據。

二、 縮短居家隔離天數為3+4天（3天隔離+4天自主防疫）；自明（26）日起實施，回溯目前已居隔超過三天者，自4月27日開始解除隔離。

（一）前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出。

（二）完成接觸者匡列後，安排1次快篩，如為快篩陽性則以PCR確認；隔離期間有症狀及第3天(或期滿)進行快篩，陽性者持續隔離，陰性者進行4天自主防疫，第7天快篩陰性解除自主防疫。

（三）4天自主防疫注意事項：
1. 每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品。
2. 外出全程佩戴口罩
3. 禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。
4. 快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通工具，自行開車、騎車、或家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)前往社區採檢院所進行PCR採檢，倘若採檢地點較近，亦可步行前往，無須透過衛生單位。或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程辦理。

指揮中心強調，依目前疫情趨勢，Omicron傳播力雖高，但以無症狀或輕症為主，防疫應以減災及中重症照護為重，才可合理分配防疫及醫療量能，讓防疫、生活及經濟平衡發展；也請民眾做好自主應變（主動評估住家環境，回報自身慢性病等重症因子、接觸者資訊等）、自我防護、主動配合防疫工作，保護自己也保護他人。

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