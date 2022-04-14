第三屆全聯料理之王線下準決賽　中西料理精彩大對決

▲全聯料理之王比賽來到了第三屆，今年選手們得在40分鐘內完成中式與西式料理，特優者將可以得到《料理之王3》的參賽資格，讓所有選手們都卯足全力，端出自己的拿手好菜。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

隨著倒數聲響起，第三屆全聯料理之王線下準決賽熱鬧登場。請到了一手好廚藝的國民姑姑海裕芬，與擁有中餐乙級技術士證照的型男主廚陳德烈和選手一同披荊斬棘。今年活動由全聯福利中心與ETtoday新聞雲展開「全聯料理之王中西軍」食譜募集活動，在歷經一個月時間募得超過1400篇食譜，戰況激烈，選出十位參賽者來進行比賽。

▲全聯福利中心協理劉鴻徵表示，希望透過這樣的比賽建立一個台灣料理界的殿堂。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

全聯福利中心協理劉鴻徵表示，「在這次的比賽當中，有一般業餘的高手，也有餐飲學校的同學，甚至還有廚師跟Youtuber都一同來參加。同時也有一些國外的朋友，像是來自日本、韓國以及遠自約旦的朋友也都熱情參與，我們希望可以把這樣的比賽，建立成一個台灣料理界的殿堂。」

而評審團也不容小覷，請到了教父牛排集團行政主廚吳小芳、國宴名廚保師傅曾秀保，以及超級美食家王瑞瑤，要一起評選出五名特優選手。除了可獲得五萬元與獎座，更可以得到參與實境選秀節目《料理之王3》的參賽資格，而選手們必須以全聯食材，在40分鐘內烹煮出中式與西式料理。

▲▼來自全國的廚藝好手全都匯集在此，讓戰事更加激烈。

王瑞瑤說，「其實今天所有的比賽選手水準都超乎我想像中的高，因為以前在參加這樣的比賽做評審時，老實說你會碰到一些料理，會覺得不知所以，就是他不知道要怎麼樣做，或者是他的創意凌駕了味道，可是這次的比賽中完全沒有出現這樣的狀況，每一道菜吃起來都相當驚豔。」國宴名廚保師傅則提到，「很多參賽選手他們開的菜單，中式和西式都分得非常清楚，而且在火候的處理上也都很好。我們參加過太多比賽的評審工作，味道有時不是做得乾柴，就是很容易做得沒有滋味，但這次參賽者可以在短短40分鐘內，就把味道完整呈現，還有把很豐富的味道都組合在一起，甚至是擺盤和切工也都絲毫不馬虎。」

▲選手們透過全聯購買的食材，變化出許多專業可口料理。

中西手法結合，不只比美味更要比創意，三年來全聯料理之王線上徵件已經累積超過4100篇食譜，期盼透過這樣的過程，讓更多人愛上料理。其中獲得特優參賽者的駱柏献說，「全聯食材非常齊全，門市分佈也很密集，所以有時候即使這一間所需產品賣完了，但只要再騎個五分鐘的車，到下一間全聯就有。尤其因為比賽前需要頻繁練習，常常可能有一些食材比較快被搶完，但無論是打電話過去詢問，或是請他們幫忙留，客服人員都很貼心，高品質的服務讓我感觸很深。」推廣台灣在地食材，同時也提供素人一個發揮舞台，期盼透過這樣的比賽，能發掘出更多料理專業人才。