快訊／北一女教師確診　全校晚自習取消「任教班級依新制停課3天」

▲北一女一名老師確診，今晚全校晚自習取消並進行消毒 。（圖／記者袁茵攝）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，台北市北一女中昨天（12日）傳出一名老師快篩陽性，今天（13日）傍晚校方也在網站公告，該名老師PCR檢驗確診，該師任教班級今起到週五停止實體課程，改採線上教學，今天晚上6時起進行全校大規模消毒，並暫停晚自習及所有課後活動，並要求師生在17時30分前離校。

國內疫情持續延燒，校園確診個案也是連環爆，昨天北一女中也傳出一名老師快篩陽性，正在等待進行PCR檢驗確認，北一女昨天表示，昨天下午3點起，已經請該名老師任教的兩個班級學生先攜帶書籍返家，這些學生先進行預防性停課，今起到週五則依課表進行線上學習，下週一（18日）恢復實體上課。

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而北一女則傍晚在學校網站公告，指這名老師PCR為陽性，指該位教師任教班級已經在4/13~4/15停止實體課程，改採線上教學，後續配合衛生單位進行疫調，視疫調結果再行通知學生實體復課日期。

北一女表示，目前已依衛生單位疫調需求，提供辦公室座位圖及接觸者名冊，後續配合衛生單位進行疫調，校方昨天已完成確診者足跡清潔消毒，並在今天18時進行全校大規模消毒，今天晚自習及所有課後活動暫停，請師生在17時30分前離校。

此外，北一女校方也提醒師生，要進行自我健康監測，若覺得身體不舒服，例如喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、發燒等上呼吸道症狀，請先不要到學校上班上課。