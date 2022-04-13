台東延平鄉桃源村自來水延管工程今開工





▲延平鄉桃源村11鄰自來水延管工程今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣延平鄉桃源村鹿鳴部落長期以來用水不足，造成鄉親生活不便，台東縣政府爭取並挹注經費約2千萬元，今(13)日舉行延平鄉桃源村11鄰自來水延管工程開工祈福儀式，預計今年底將完工。

縣長饒慶鈴指出，在過去自來水不普及的時代，偏鄉民眾通常引用山泉水，但常因地質變化、颱風豪雨等因素，水質及量不穩定，例如這1.2天長濱鄉真柄部落即發生溪水混濁、下游水量很小，簡易自來水完全無法使用的問題，在議員高美珠反映後，馬上請財經處協調自來水公司送一車約3噸的水前往真柄部落解燃眉之急。



延平鄉桃源村鹿鳴部落原有的簡易自來水系統水源，因前幾年災害影響造成道路損壞，加上部落以年長者居多，維護系統不便，居民長期飽受水質不佳及水量不穩之苦。縣府曾向中央爭取「無自來水地區供水改善計畫」經費，但鹿鳴部落地區地處偏遠且地勢高，工程經費過高不符規定而未獲得補助。縣府再度於108年提報爭取，終於獲得核定補助，管線長度達2,400公尺，將配置1座加壓站、1座配水池，預定今年底完工。另外，去年施工的「鸞山村下野部落自來水延管工程」也將於今年4月底完工。