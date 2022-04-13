台東+4　3例都有花蓮慈濟足跡...夫妻檔確診1人沒打過疫苗

▲台東今日確診3+1。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東13日新增4確診(其中一例12日已公告說明為28673案接觸者)，昨日晚間接獲中央系統通報新增3例確診個案，經衛生單位疫調發現3案可傳染期間皆有花蓮慈濟醫院活動足跡，縣長饒慶鈴提醒民眾全國疫情持續升溫，呼籲民眾務必落實防疫措施像是勤洗手、監測體溫及出入店家各自掃實聯制，衛生單位才可確實通知，並儘速完成三劑接種。

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▲台東今日確診3+1。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣衛生局說明，昨天接獲中央通報本縣3例確診個案，第1案為女性60多歲Ct值18.3，已接種二劑新冠疫苗，可傳染期4/7起至4/9期間有花蓮慈濟醫院陪病，4/11開始腰酸背痛、喉嚨沙啞，4/12自行快篩檢測為陽性，後至醫院採PCR陽性確診；第2案為男性70多歲Ct值29.2，未接種疫苗，無症狀，個案可傳染期間皆於花蓮慈濟醫院住院治療，與第1案為夫妻關係；第3案為60多歲女性，Ct值17.8，已接種二劑新冠疫苗，無症狀，個案可傳染期4/8起也皆於花蓮慈濟醫院陪病。另有外縣市28673案足跡(達仁及綠島等)相關接觸者(含居家隔離及自主健康管理)共篩檢83位，其中1例陽性為昨日本縣公佈個案，其餘PCR採檢皆為陰性。

饒慶鈴縣長表示，長濱快篩站截至今日已篩738人，快篩陽性7人，PCR複檢後全部陰性；而昨日綠島快篩站也已經篩138人皆為陰性，今日下午15:00-18:00仍持續進行篩檢中，請與確診個案足跡重疊鄉親務必做好自我健康監測，如有疑慮也可前往篩檢。