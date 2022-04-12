紅鼻子病房送溫馨　伴病童度過病痛憂鬱

▲紅鼻子醫師募集兒童節禮物送到台東馬偕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

屬於小朋友歡樂節期的的兒童節，許多小朋友卻要在醫院度過。今年的兒童節不一樣了，由紅鼻子醫師募集兒童節禮物送到台東馬偕，在兒童節節期由醫院社工一一送至病房中的病童手中。許多病童小手臂上打著點滴，忍著身體的不適，在病床上哭哭啼啼，但收到禮物後終於露出笑容。

王小妹妹才3歲就被診斷為第1型糖尿病，在春假期間也得在醫院度過。媽媽非常謝謝紅鼻子醫師及台東馬偕的用心，讓他們雖然在治療的壓力下，仍感受滿滿的溫暖及關懷。

紅鼻子關懷小丑協會是台灣第1個專業小丑醫生組織，每位小丑醫生必須經過專業訓練，內容除了表演藝術課，還包括醫療理論課程。由於每個病童狀況不同，紅鼻子醫生會針對每位病童設計表演，像病童恐懼打針、抽骨髓，此時唱歌給病童聽，讓他們轉移注意力等。

除此之外，紅鼻子醫生的陪伴會遍及病童家屬及醫療人員，藉由表演來緩解醫療團隊工作的壓力，安撫兒童的心靈與家屬精神上的疲憊。往年紅鼻子醫師會不定期來台東，為病童帶來歡笑；今年好鄰居基金會特別贊助了蒲公英計畫，讓台東的病童得以在今年上半年有每月1次的小丑時光。紅鼻子醫師也在今年體恤兒童節住院的病童，特別送來兒童節禮盒，禮盒有「2本繪本、1個著色本、1個海綿紅鼻子、以及小丑貼紙」，陪伴病童度過難熬的住院病痛。