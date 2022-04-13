高市稱5確診「疑看阿妹演唱會染疫」　黃珊珊怒了：這需要釐清好嗎？

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

歌手張惠妹於4月1日起在台北小巨蛋辦理演唱會，但接連出現確診足跡，12、13日又爆出有台中和高雄確診者曾到過，使高雄市衛生局13日提及，有5例感染風險與小巨蛋大型演唱會有可能相關。針對高雄市稱感染源與演唱會有關，台北市副市長黃珊珊語帶不耐地說，現在已有社區傳播，不代表就是在演唱會中被感染。

黃珊珊13日出席台北市萬華區福民一期社會住宅建工程開工典禮，針對阿妹演唱會出現台中、高雄確診者足跡一事，黃珊珊回應，觀賞演唱會時必須全程佩戴口罩，匡列原則則以九宮格處理，前後左右民眾才是高風險群，不會因此就要求停辦演唱會。

黃珊珊強調，不能因為有在此處有足跡，就確定感染源在此，這些確診者在台北市也有很多其他足跡，從疫情足跡調閱來看，真的有很多人到過台北，加上台北市為經濟中心，有很多景點與辦事處，所以「相關足跡大部分都是外縣市（確診者）到台北市。」

被問到高雄稱感染源可能與演唱會相關，黃珊珊語帶不耐地說，有到過張惠妹演唱會，不代表就是在演唱會中被感染，「這需要釐清，好嗎？不是有足跡就一定在這邊傳染！」現在已出現社區感染，卻要將感染源歸咎到某場域，「我覺得這沒辦法證明的話⋯盡量匡住該匡的人就好。」