停課標準「放太寬」惹議　蔣萬安：很多是孩子傳給長輩

▲國民黨立委蔣萬安13日拜會北市議會國民黨團並受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，加上病毒不斷變化，舊有的防疫規範已難以應對；為此，教育部日前宣布新的校園防疫管制措施，停課標準大放寬引來各界疑慮。對此，國民黨立委蔣萬安13日表示，12歲以下沒有施打疫苗，國外很多例子是孩子傳給長輩、年長者，希望中央能重視，在很多政策推出能做好政策溝通全面考量。

蔣萬安說，昨天中央宣布新的停課標準，非常多家長有反彈聲浪，特別對於國小、幼兒園的部分沒有接種疫苗，其實應該考量到這一點，也希望政府能拿出相關配套措施，讓家長安心，讓整體防疫民眾有所依循。

至於黃珊珊說中央標準沒問過地方意見，蔣萬安表示，收到非常多的反應，12歲以下沒有施打疫苗，Omicron擴散力非常快速，也很擔心是不是未來病毒會從學校帶入家庭，很多參考國外例子，是孩子傳給長輩、年長者，希望中央能重視，在很多政策推出能做好政策溝通全面考量。

蔣萬安說，現階段指揮中心還在研議12歲以下是否施打疫苗，在相關的方案的還沒有出爐，在相關因應配套措施還沒有確定之前，我們希望能夠更周延的了解民眾的心聲以及現實的狀況，再來擬定相關的因應對策。