俄反對派人士被捕　隔天遭火速判刑！曾大罵普丁「謀殺者政權」

▲卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）長期追求民主自由並指責俄羅斯政府。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯異議人士卡拉姆札（Vladimir Kara-Murza）批評普丁入侵烏克蘭是「謀殺者政權」。美國人權機構赫爾辛基委員會（Helsinki Commission）指出，卡拉姆札在莫斯科的住家外被捕。卡拉姆札的律師普羅科洛夫（Vadim Prokhorov）表示，他遭拘留後，12日就因為違抗員警執法而被判處15天監禁。

綜合英國《衛報》、美國NPR報導，普羅科洛夫在臉書上表示，卡拉姆札於11日因抵抗警方命令被捕，莫斯科赫莫尼基區地方法院已於12日判處他15天有期徒刑，「警方稱卡拉姆札在看到員警後行為有異，改變移動路徑並加快步伐，被要求停下來後仍試圖逃跑。」普羅科洛夫駁斥，警方是直接守在他家門外，卡拉姆札一下車就被逮捕了。

對此，普羅科洛夫將提出上訴。美國自由俄羅斯基金會（Free Russia Foundation）與赫爾辛基委員會都稱，卡拉姆札在受審前的關押期間，遭剝奪請求法律顧問的基本權利。此前，美國國務卿布林肯11日在推特上表示，美方對卡拉姆札被捕一事感到憂慮，「我們正密切關注這一情況，並呼籲立即將他釋放。」

40歲的卡拉姆扎曾是一名記者，長期以來直言不諱地批評克里姆林宮，除了主持電台節目，為《華盛頓郵報》撰寫專欄外，他還在自由俄羅斯基金會與「開放俄羅斯」（Open Russia）等被俄國認定為不受歡迎的組織中擔任要職。值得注意的是，他於2015年和2017年曾患重病，他認為這是俄羅斯當局對他投毒所致。

卡拉姆扎最近幾周公開反對俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭，在機構聽證會上直指普丁對外發動軍事戰爭的同時，對國內所剩無幾的獨立媒體也發動了閃電戰，迅速且有效地清除異己。他批評的是俄羅斯通過新法，只要發布涉及軍方「假消息」就可能面臨15年重刑。卡拉姆扎被捕前夕接受CNN採訪時狠批俄羅斯是個「謀殺者政權」。

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