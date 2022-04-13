俄兵洗劫車諾比！誤把放射物當「紀念品」　輻射量等於700kg核廢料

▲烏克蘭政府單位稱，俄軍從車諾比核電廠帶走具放射性「紀念品」。圖為車諾比內部ISF-1濕式中期貯存設施。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

曾發生史上最嚴重核災的烏克蘭車諾比核電廠目前仍存放著許多核廢料等放射性物質，俄羅斯入侵後一度占領電廠長達1個月。然而，烏克蘭政府的輻射管理機構聲稱，俄軍撤出時偷走了133個具放射性「紀念品」，總輻射活度約7百萬貝克（MBq），相當於700公斤帶有β粒子和伽馬（γ）射線的放射性廢料。

▲車諾比核電廠4月初回歸烏克蘭控制。（圖／路透）

根據《紐約郵報》報導，烏克蘭國家隔離區管理機構（SAUEZM）指控，俄羅斯部隊闖入車諾比核電廠的2個實驗室，並以洗劫、摧毀設施方式實行「核恐怖主義」。SAUEZM嘲諷，這些俄兵堪稱「達爾文獎」的新提名人。達爾文獎是由美國科學界發起的一項半開玩笑性質的獎項，「表彰」那些做出愚蠢行為的人被自然界淘汰而「終結了愚蠢基因」，對人類物種進化作出偉大貢獻者。

SAUEZM稱，俄兵闖入一個電離輻射源貯藏處，損壞並偷走了133個輻射源，放射性活度約為7百萬貝克，這個數值相當於700公斤帶有β粒子和伽馬（γ）射線的放射性廢料，如果缺乏專業處置或做出不可控制的行為，即使只有一小部分，都可能造成致命危險，而目前這些輻射源的去向仍然未知。

SAUEZM指出，核電廠安全研究所（NPP Security Institute）的另一個實驗室也被俄軍洗劫一空，士兵帶走了電腦和其他辦公設備。SAUEZM強調，這些遭竊物品很可能是被當作一種「紀念品」，但如果放射性物質被棄置在隔離區，將對內部工作人員造成作業風險，凸顯了立即進行輻射量研究與清除這些高輻射源的重要性。

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