快訊／侯友宜：新北市3大指標　彈性應變城鄉地區停課標準

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情嚴峻，單日本土確診飆破7百例，不過，日前教育部公布最新停課標準，全校3分之1以上班級確診，或全校10班以上班級，暫停實體課程10天，引發外界反彈聲浪。新北市長侯友宜13日在疫情記者會表示，由於新北市有都會、偏鄉等型態，將採取彈性應變，由校長跟教育局、區公所、各衛生單位評估風險高低，再做出實體或線上上課的決定。

▲新北市長侯友宜主持防疫記者會。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

侯友宜今天表示，因為在前兩天教育部和地方教育首長都有做充分溝通和討論，原則上訂了一個標準，相信每個地方在這個標準上，會做好一些彈性應變的、針對地方特性的方式去處理。

侯友宜說，新北市政府評估大概有3個指標：第一是健康因素，有沒有打2劑疫苗；第二個是經濟因素，孩子到底能否在家庭裡面受到照顧；第三個最重要，是後面的學習效果，所以校長就會跟教育局、區公所、各衛生單位針對疫情做討論，討論以後評估低風險或者是高風險，低風險就採實體上課，高風險就採線上上課。

侯友宜表示，地區彈性應變速度要快，所以校長和各單位要不斷地針對各個不同的個案，例如新北市有都會型態，也有偏鄉型態，都會做好應變和準備。