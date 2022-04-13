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家長哭了！國內首座「奧森兒童博物館」不敵疫情5／31停業

▲▼奧森兒童博物館不敵疫情發出停業公告。（圖／奧森兒童博物館提供）

▲奧森兒童博物館不敵疫情發出停業公告。（圖／奧森兒童博物館提供）

記者張乃文／綜合報導

國內首座以「鼓勵孩子自我探索與挑戰」及「親子共玩」理念設計的「KidsAwesome奧森兒童博物館」是親子出遊的好去處。但館方昨發出公告，「因疫情影響與租約到期，將結束營業」，最後一個營業日落在5/31，也提醒有票券或相關點數未兌換的民眾，記得把握時間使用。

奧森兒童博物館在粉專及官網發出公告，「核彈級震撼！」因疫情影響與租約到期雙重緣故，幾經思慮後，很遺憾做出「結束營業」決定，5/31將是奧森最後一個營業日。館方提到，告別前夕，奧森也特別策劃「Hello！STEAM」特展，並提醒有票券或會員點數尚未兌換的民眾，一定要把握時間使用。

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據了解，「KidsAwesome奧森兒童博物館」為目前全台唯一的兒童博物館，融入美式兒童博物館的設計概念，針對0-10歲孩童成長學習過程所需，打造可玩、可動手做、可探索的空間，更特別加入台灣在地元素設計了農夫市集，讓城市裡的孩子們也能體驗務農樂趣。

另外，將飲食、市集概念與課程學堂結合在一起，提供複合式餐飲服務，希望大家在這裡可以邊吃、邊買、邊玩邊學的「Field小田食光」，由於店面所屬的大樓即將改建，實體店面已結束營業，不過「Field小田食光」品牌將會繼續經營，轉提供冷凍宅配商品。

▲▼奧森兒童博物館停業公告。（圖／翻攝自奧森兒童博物館粉專）

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