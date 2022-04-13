國小停課標準相同！家長氣炸　醫憂：可能癱瘓兒童醫療

記者陳俊宏／綜合報導

教育部長潘文忠12日宣布放寬停課標準，高中以下全校3分之1以上班級確診或全校10班以上，暫停實體課程10天。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，面對完全沒有接種疫苗的國小學童，一旦採取同樣寬鬆的停課標準，會不會因此快速讓疫情在國小校園內失控？即使幾乎是輕症，也可能癱瘓兒童醫療系統。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，任何政策都需要有配套措施，先前的停課標準的確太嚴格，不符合疫情現況，在兼顧兒童受教權和雙薪家庭上班時間的背景下，逐步放寬校園停課標準是必要的，但適當的配套措施應該要同步出爐，才能讓家長安心。

謝宗學說，他個人對兒童是否要接種新冠疫苗的態度是相對保守的，雖然最後還是有讓就讀國中的孩子接種2劑BNT疫苗，但也提心吊膽好幾個月，因此他對於5~11歲的孩子是否接種疫苗的態度更加保留，主要原因是染病重症率極低、疫苗副作用研究資料相對不足，以及台灣社區仍處於低流行率。

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▼教育部公布最新停課標準，因12歲以下孩童不得施打疫苗，處在高風險環境，因此引發許多學童家長不滿。（圖／資料照）

謝宗學指出，然而，對於國小以下未接種疫苗的兒童，採取跟國高中有接種疫苗的青少年相同的停課標準，他覺得應該有討論的空間，「我的想法是，若要鬆綁國小以下的停課標準，應該考慮放寬接種疫苗年齡層，給家長是否讓孩子接種疫苗的選擇權。」

謝宗學表示，再者，面對完全沒有接種疫苗的國小學童，一旦採取同樣寬鬆的停課標準，會不會因此快速讓疫情在國小校園內失控？即使幾乎是輕症，也可能癱瘓兒童醫療系統，更別提病毒有可能從校園進入家庭，造成更大規模的社區疫情。

謝宗學寫道，家中仍有國小兒童，對採取跟國高中一樣的停課標準感到憂心，雖然他對於幼童接種疫苗的態度保留，但仍希望若要鬆綁國小停課標準，應該考慮給予家長是否讓孩子接種疫苗選擇權。

「我贊成漸進式與病毒共存的方向，但希望可以放慢腳步，用時間換取空間。」謝宗學說，不希望跟其他國家一樣，用大規模、快速的疫情爆發，被迫與病毒共存，換取正常生活的自由，因為其中的過度陣痛期，將是一段痛苦、煎熬的過程。

教育部長潘文忠12日宣布放寬停課標準，高中以下全校3分之1以上班級確診或全校10班以上，暫停實體課程10天。但因12歲以下孩童不得施打疫苗，處在高風險環境，因此引發許多學童家長不滿，甚至留言灌爆教育部粉專「別人的孩子死不完嗎？」

►教育部公布最新停課標準：