女兒出生2個月…健保卡大頭竟成「大叔巨嬰」　網笑翻：後勁好強

▲出生才2個月的女兒，健保卡大頭變「大叔巨嬰」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

新生兒誕生後，父母通常會透過醫院，或辦理出生登記時，同步替孩子申請健保卡。有一名女網友在臉書「爆廢公社」表示，她的朋友日前替寶寶辦健保卡，結果收到健保卡時，出生才2個月的女兒，大頭照竟然變成「大叔巨嬰」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在爆廢公社表示，她的朋友日前替孩子申請健保卡，不料收到健保卡時，明明2月21日才出生的女嬰，大頭照竟然變成「大叔巨嬰」，讓她的朋友驚呼「女兒健保卡頭照變別人是三X」。原PO也忍不住笑「這照片看起來就不像是111年出生的」。

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▲原PO的朋友表示，照片是製卡時誤植的。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出吸引近萬人按讚留言，有人說「孩子長的有點著急」、「這個真的莫名的好笑」、「妳說是兒子我就信」、「這孩子也太成熟了吧」、「今年看過最好笑的貼文」、「現在111年出生的小孩子看起來好早熟」、「不行，這個後勁好強」、「才一個多月大的小孩這麼早熟」。

原PO的朋友也出面曝光真相，他們後來詢問健保署，承辦人員一查才發現是製卡錯誤，「不小心弄錯、誤植了照片，會重新製卡及退費」。

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