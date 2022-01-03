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社會 社會焦點 保障人權

勾引閨蜜夫懷孕！女通緝犯怕身分曝光　冒好友名產檢生子還報戶口

▲▼情侶，情人，戀愛，分手，劈腿，渣男，小三。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃姓女子因故認識在同一監獄服刑的謝姓女子，卻趁機勾引謝女丈夫還因此產子，甚至再以謝女名義產檢、報戶口。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／新竹報導

黃姓女子2016年時認識在同一監獄服刑的謝姓女子，因而認識謝女的黃姓丈夫，但黃女卻抓準謝女甚少回新竹的機會，隱匿自己已遭通緝且身無分文的事實，進而和黃男交往，並替黃男生下一子；而黃女為避免自己通緝犯身分曝光，竟再偷走謝女的健保卡，以謝女的名義生產，最後還將孩子的生母登記為謝女，事後被謝女發現怒告。新竹地院審理後，依犯使公務員登載不實罪，分別判處黃女應執行拘役70日、應執行有期徒刑6月，均可得易科罰金。

黃姓女子2016年認識在同一監獄服刑的謝姓女子，因而認識謝女的黃姓丈夫，但黃女卻抓準謝女在新北市從事清潔工作，甚少回到新竹和丈夫相聚的機會，隱匿自己已遭到通緝並身無分文等情形，勾引黃男得逞，2人進一步交往同居，黃女還為此替黃男生下一子。

不過黃女為避免自己通緝犯的身分遭到曝光，竟偷走謝女的健保卡，多次以謝女的名義進行產檢與生產，就連孩子生下後，黃女竟還指使黃男將孩子的生母登記為謝女，最後再以謝女的名義承租每月要價28K，以年繳33萬餘元的方式租下一間房屋，直到最後房東因故和謝女連繫，才讓整起事件曝光。

新竹地院審理後，審酌黃女因案遭到通緝，卻不思面對接受司法審判，竟在黃男和謝女有婚姻關係期間，介入2人婚姻並和黃男同居，還因此懷孕，後續黃女更還盜用謝女的健保卡進行產檢，在生子後要求黃男持小孩之出生證明與謝女之相關資料，將孩子的生母登記為謝女，導致謝女事後與黃男離婚；惟念2人犯後皆坦承犯行，態度尚可，依竊盜罪與共同犯使公務員登載不實罪等，判處黃女應執行拘役70日、應執行有期徒刑6月，均可得易科罰金；黃男部分則依共同犯使公務員登載不實罪，判處黃男拘役30日，緩刑2年，並須向公庫支付3萬元。

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