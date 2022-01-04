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健保署力推虛擬健保卡系統　民眾下載APP掛號、看診、領藥都會通

▲民眾使用手機下載全民健保行動快易通APP，於成大醫院皮膚部就診時，出示虛擬健保卡QR Code。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民眾使用手機下載全民健保行動快易通APP，於成大醫院皮膚部就診時，出示虛擬健保卡QR Code。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受新冠肺炎疫情影響，中央健康保險署推動虛擬健保卡系統，提供「零接觸就醫」模式的「遠距醫療」、「居家醫療」、「視訊診療」等3種場域的線上醫療服務，可大幅減少民眾外出就醫風險。

成大醫院與健保署南區業務組共同辦理「虛擬健保卡試辦計畫」，民眾下載將實體健保卡數位化的健保快易通APP後，即可透過QR Code進行掛號、看診、領藥的就醫程序。

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自2021年12月15日起，成大醫院由皮膚部率先啟用虛擬健保卡看診作業，民眾下載「全民健保行動快易通APP」取得虛擬健保卡QR Code，就醫時只要出示手機掃描，醫師就可進入健保醫療資訊雲端查詢系統，掌握民眾就醫情形及完成醫療評估與治療，同時避免重複用藥或檢查。

皮膚部何英右醫師表示，民眾使用「虛擬健保卡」，可有效降低因實體卡毀損、讀卡機故障、照片辨識困難、卡片讀寫速度慢等因素而對就醫程序所造成的影響。實際使用的高小姐表示，手機取得虛擬健保卡QR Code，看診時只要出示手機畫面，就醫流程相當便利又快速。

▲民眾使用手機下載全民健保行動快易通APP，於成大醫院皮膚部就診時，出示虛擬健保卡QR Code。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為方便民眾快速下載開通使用虛擬健保卡，健保署南區業務組在週一至週五下午，貼心安排人員駐點協助民眾下載健保行動快易通APP，快速取得虛擬健保卡QR Code。目前成大醫院在視訊門診、居家醫療及一般門診，均已有實際使用虛擬健保卡之個案。

另年長者或沒有手機的民眾、幼童，則可先將健保卡註冊後綁定家人的手機（健保卡註冊網址https://tinyurl.com/4n8k68k8），再申請虛擬健保卡。若為多人照顧長者，亦可透過授權使用機制授權給其他家屬或陪病者，協助就醫時出示虛擬健保卡；以虛擬健保卡就醫，可降低健保卡直接接觸之風險，在疫情期間更顯重要。

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