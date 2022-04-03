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新竹青年騎單車流浪桃園2個月　警查出身分送返家

▲新竹身障男流浪桃園街頭。（圖／龜山警分局提供）

▲新竹身障男流浪桃園街頭。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新竹縣20歲林姓男子深夜冒雨騎自行車，2日晚坐在某超商前吃零食果腹，警方執行超商巡簽發現異常上前詢問，男子面對警方詢問均不應答，瘦弱的男子沒錢沒手機僅有一張健保卡，員警由外觀研判疑似身障者可能走失，逐帶回派出所查證身分。經員警聯繫，林父表示兒子過年後就已經失聯，因自己眼疾所以沒有報案協尋也無法北上接小孩，警方則主動將林男送回新竹家中，林父非常激動，感謝員警熱心幫助。

▲深夜冒雨騎自行車並停留超商。（圖／龜山警分局提供）

▲深夜冒雨騎自行車並停留超商。（圖／龜山警分局提供）

昨晚間19時許龜山分局龜山派出所所長馮理澤、警員黃翔麟執行巡邏勤務在龜山區萬壽路二段某超商時，發現瘦弱疲憊的林姓男子獨自坐在椅子上以零食果腹，身上沒有錢、也沒有手機，僅有一張健保卡，面對員警詢問事項均不回應，員警外觀研判疑似為走失的身障人士，故先將林男帶回派出所安置，購買熱騰騰地便當讓林男充飢，同時透過戶役政系統查獲林男居住新竹縣順利聯繫家屬。

▲警方考量林父身體不便,，專程將林男載返新竹家。（圖／龜山警分局提供）

▲警方考量林父身體不便,，專程將林男載返新竹家。（圖／龜山警分局提供）

林父表示，在過年後兒子就失聯，不知曉為何他會騎著自行車出現在桃園市，希望能帶兒子回家照顧，但因為眼疾無法立即北上桃園接人，言語之間充滿著無奈，馮理澤所長再三斟酌，考量該家庭的狀況調派警力，親自與警員梁尊翔護送林男回新竹，讓父子團圓，林父非常激動感謝員警熱心幫助他的家庭，馮所長也適時提醒林父要在其子衣服繡上聯絡方式，以免日後再次發生類似情形。

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