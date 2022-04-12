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全球首例「不同血型」肺部移植成功！日本B型爸捐肺給O型女兒

▲▼扁條線手術後出現外國口音綜合症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲全球首例血型相異者成功進行肺臟移植。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本京都大學醫學部附設醫院12日表示，院內一名10多歲的少女成功接受父母親的活體肺臟移植，其中父親的血型與患者本人相異，這也是全球首例血型相異的活體肺臟移植案例。事實上，過往雖曾有不同血型移植腎臟、肝臟的案例，但是從未有活體肺臟移植的成功案例。

根據《京都新聞》報導，京都大學醫學部附設醫院12日與日本移植學會共同召開線上記者會宣布，院內的外科團隊完成了一項極具歷史性的手術。一名住在關東地區並且患有閉鎖性細支氣管炎的10多歲O型女性，2月16日接受B型父親與O型母親的肺部移植，手術順利，一家三口術後恢復良好，身體狀況也已經穩定。

▲▼全球首例「不同血型」肺部移植成功。（圖／取自京都大學官網）

▲病患父親與其血型相異，但仍然成功移植。（圖／取自京都大學官網）

京都大學醫學部附設醫院表示，儘管不同血型的活體臟器移植有產生激烈排斥反應的風險，但是在醫療團隊的努力下，通過注射免疫抑制劑與血漿交換等方式，全力降低產生排斥反應的機率。

血型不相容者進行臟器移植排斥風險高，在過往的臟器移植個案中，曾經有多起肝臟、腎臟成功移植案例，但血型相異的活體肺臟移植卻是全球首例。該手術一共動員了30名醫師、麻醉師、技師與護理師，而患者在經過近2個月的調養後，已在4月11日出院返家。

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