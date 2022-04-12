　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市公立及非營利幼兒園新生登記開跑　22至29日間公開抽籤

▲▼ 嘉義市公立及非營利幼兒園111學年度新生登記開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市公立及非營利幼兒園111學年度新生登記開跑 。（示意圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市公立及非營利幼兒園111學年度新生登記於4月15日及16日二天辦理，家長可於當日登入新生登記系統或攜帶戶口名簿正本、影本及相關證明文件到幼兒園進行登記，每生以登記1所公幼或非營利幼兒園為限。

▲▼ 嘉義市公立及非營利幼兒園111學年度新生登記開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處林立生處長表示，今年首度啟用新生線上登記系統，以「線上登記為主、現場登記為輔」方式，提供家長更便利及多元的新生登記作業，家長可免到園，在家即可完成登記程序，以減少群聚感染風險，並減輕家長與學校行政人員負擔。如登記人數超出招生人數時，各園將秉持公平、公開原則在4月22日至4月29日間辦理公開抽籤作業。

選擇線上登記之幼生家長在新生登記期程內至「嘉義市公立及非營利幼兒園新生登記作業系統」(網址： https://one.cy.edu.tw/kid)進行線上登記時，輸入小朋友的身分證字號、出生年月日及家長手機號碼，便可進入下一步填寫新生資料及選擇幼兒園進行登記，操作手冊亦置於新生登記系統頁面上供家長參考。如採現場登記，家長可於4月15日及16日每日上午8時至下午4時攜帶相關文件到園辦理登記，屆時各園現場會提供設備供家長自行或由幼兒園人員協助上網登記。

▲▼ 嘉義市公立及非營利幼兒園111學年度新生登記開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

市府教育處提醒，請家長於登記時間截止前提早上系統或至幼兒園辦理登記，避免因登記時間截止，系統自動關閉而未能完成登記作業。家長於操作上如有任何疑問，可於上班時間致電各幼兒園或市政府教育處洽詢。

處長林立生表示，嘉義市為提供完善且安心的生育環境，減輕年輕父母的負擔，並符應家長對幼幼班之需求，111學年度於復國幼兒園、世賢附幼、林森附幼、民族附幼、大同附幼、精忠附幼及小橘子非營利幼兒園等7園擴大增設幼幼班共計9班、增加招收名額142名。嘉義市公立幼兒園除補助5歲幼兒免學費、經濟弱勢幼兒加額外，2歲至4歲幼兒入學及免繳「學費」，自111年8月起，公立幼兒園每月繳費至多1,000元，第二、三胎免學費，非營利幼兒園每月家長最多繳費2,000元、第二胎1,000元、第三胎免學費。公立及非營利幼兒園於平日、寒暑假提供課後留園服務，如符合補助條件者另予補助；市府亦提供低收入戶等幼兒教保學費補助，歡迎各位小朋友來「讀冊」。

▲▼ 嘉義市公立及非營利幼兒園111學年度新生登記開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

另市府教育處也提供嘉義市幼兒園就學資訊摺頁給家長參考，領取地點包含東區區公所、西區區公所、東區公共托嬰中心(兒童福利中心)、西區公共托嬰中心、社會福利服務中心、婦女福利服務中心、文化中心、世賢圖書館、市政府1樓服務台、嘉義市各公私立幼兒園、家庭教育中心及市府教育處。

各園招生簡章已公告於嘉義市政府教育處網站（網址：http://edu.chiayi.gov.tw）或各園網站，凡設籍嘉義市且符合以下年齡之幼生皆可登記，不受學區限制，惟低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒及特殊境遇家庭子女不受戶籍地限制：大班5歲(105.9.2~106.9.1)、中班4歲(106.9.2~107.9.1)、小班3歲(107.9.2~108.9.1)、幼幼班2歲(108.9.2~109.9.1)、學前特幼班(105.9.2~109.9.1)，幼兒家長如有相關問題，可洽詢公立、非營利幼兒園或本府教處特幼教育科（電話：05-2254321 分機：333、366）。

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
本土狂燒+551例！　17縣市「79張確診足跡」懶人包一次看
快訊／新北市府員工確診　衛生局證實了
快訊／大甲媽遶境「搶轎」傷3警　張安樂現身彰檢應訊
貸款戶注意！　央行總裁明示「貨幣政策將朝向緊縮」
3寶爸邀夫妻豪宅做客　深夜狂吸人妻胸部
快訊／9確診者到宜蘭　大量景點、小吃足跡曝
快訊／新店救護車急送患者　闖紅燈「攔腰撞轎車」
夜店辦追悼會「遺體站立睜眼」！　親友嚇到腿軟
快訊／今本土增551例！　17縣市確診數據曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大溪厝水環境教育園區啟用　嘉義市首座多功能休閒場域

「無腳本」演習再啟動！　台東縣災害防救實作演練今登場

「廉聲環繞倡反貪」　雲林監獄舉辦監廉政相聲創作表演競賽

嘉義市公立及非營利幼兒園新生登記開跑　22至29日間公開抽籤

金展獎獲獎放異彩　黃偉哲重視身障環境表揚台南友善企業

男女籃晉級全國決賽　翁章梁加菜金致贈水上國中激勵選手

嘉市397件街頭藝人登記完成　打造藝術城市新動能

嘉義市首獲「好客民宿」標章　五柳園民宿、拉瓦宅服務獲肯定

西大路地下道44年首度大規模整修　打造新城市通廊

進香老翁北港迷航　細心員警協助找回遊覽車

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

阿嬤喊吃飯！虎斑汪興奮衝刺　四腳離地「跑到飛」：我來了～

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

妻生病變胖！哽咽憂尪不要她　他霸氣擁入懷：我要妳就好

大溪厝水環境教育園區啟用　嘉義市首座多功能休閒場域

「無腳本」演習再啟動！　台東縣災害防救實作演練今登場

「廉聲環繞倡反貪」　雲林監獄舉辦監廉政相聲創作表演競賽

嘉義市公立及非營利幼兒園新生登記開跑　22至29日間公開抽籤

金展獎獲獎放異彩　黃偉哲重視身障環境表揚台南友善企業

男女籃晉級全國決賽　翁章梁加菜金致贈水上國中激勵選手

嘉市397件街頭藝人登記完成　打造藝術城市新動能

嘉義市首獲「好客民宿」標章　五柳園民宿、拉瓦宅服務獲肯定

西大路地下道44年首度大規模整修　打造新城市通廊

進香老翁北港迷航　細心員警協助找回遊覽車

快訊／暑假前開放出國返台免隔離？　陳時中鬆口：有這可能性

路過寵物店！驚見「半甲貓老大」埋頭嗑霸王餐　網笑：牠保證好吃

砰砰阿峰說話了！爆宣昶有強問陽壽不滿意　打人逼改口「活114歲」

大溪厝水環境教育園區啟用　嘉義市首座多功能休閒場域

「無腳本」演習再啟動！　台東縣災害防救實作演練今登場

兄弟投打失衡牛棚有點慘　打線連21局未得分！助總會擔心

藝術汪手交叉展現「從小到大腳印作品」　網笑讚：要裱框珍藏了

花蓮累計160確診！11校停課　5歲童也染疫...外師隱匿足跡恐挨罰

女神網紅愛上平庸劈腿男！怒控渣男慣犯「專撩兄弟對象」：全部通吃

本土還沒到頂！前台大醫估「確診數破萬」可能性：會拖蠻久的

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

只憑一張內褲照　15萬臉友立馬神出鹿港闆娘

苗栗+1確診　頭份及竹南3足跡曝

桃園青埔里鄰重新劃分　影響孩童受教權

他公車開到一半竟跑下車卻獲讚賞

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

澎湖發現第4具韓船員遺體　身份待查

女童走失大哭　警安撫「看貓咪」帶回派出所

地虎堂主吳金虎　栽贓勞力士被偷

羅智強出發了　體驗桃園通勤族感受　

忘了在煮茶葉蛋民宅冒濃煙險釀災　

澎湖垃圾車火警　駕駛機警滅火

設單一窗口洽公　進彰府要帶打滿3劑小黃卡

花蓮賞桐不必登高行遠　6人成團贈伴手禮

北港農工生與確診足跡重疊　明停課

更多熱門

相關新聞

嘉市街頭藝人登記完成　打造藝術新動能

嘉市街頭藝人登記完成　打造藝術新動能

街頭藝人2021年修改為申請登記制，凡音樂、舞蹈、戲劇、民俗技藝、行動藝術、手工藝創作…等藝文工作或愛好者皆可登記為街頭藝人。嘉市府文化局表示，今年共397件街頭藝人完成申請登記(音樂類285件、舞蹈類85件、技藝類3件、其他類24件) ，每位藝人都有豐富表演能量，期許大家一起為街頭藝術注入新動能，展現城市多元、精彩藝文氛圍。

嘉義市五柳園民宿、拉瓦宅獲「好客民宿」標章

嘉義市五柳園民宿、拉瓦宅獲「好客民宿」標章

嘉義市+2　拍照、辦活動都要戴口罩

嘉義市+2　拍照、辦活動都要戴口罩

嘉市議員戴寧涉詐助理費　遭羈押抗告被駁回

嘉市議員戴寧涉詐助理費　遭羈押抗告被駁回

即／九頭身美女議員涉詐交保　法院重裁羈押禁見

即／九頭身美女議員涉詐交保　法院重裁羈押禁見

關鍵字：

嘉義市公立及非營利幼兒園新生登記

讀者迴響

熱門新聞

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

女星「走光片瘋傳」認了！

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

快訊／「本土狂燒+551」再創今年新高！另增112境外

《麻辣鮮師》胡凱欣宣布3度結婚！嫁32年前初戀

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

快訊／台中+26　2美國學校家人確診全校停課

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

樹林食品工廠氣爆！員工煮珍珠突然被炸死

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

即／高雄＋61再刷紀錄！海量足跡曝光

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

分手宇宙人小玉近1年　網紅宣布懷孕：你們讓我勇敢

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面