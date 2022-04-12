嘉義市公立及非營利幼兒園新生登記開跑　22至29日間公開抽籤

▲▼ 嘉義市公立及非營利幼兒園111學年度新生登記開跑 。（示意圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市公立及非營利幼兒園111學年度新生登記於4月15日及16日二天辦理，家長可於當日登入新生登記系統或攜帶戶口名簿正本、影本及相關證明文件到幼兒園進行登記，每生以登記1所公幼或非營利幼兒園為限。

教育處林立生處長表示，今年首度啟用新生線上登記系統，以「線上登記為主、現場登記為輔」方式，提供家長更便利及多元的新生登記作業，家長可免到園，在家即可完成登記程序，以減少群聚感染風險，並減輕家長與學校行政人員負擔。如登記人數超出招生人數時，各園將秉持公平、公開原則在4月22日至4月29日間辦理公開抽籤作業。

選擇線上登記之幼生家長在新生登記期程內至「嘉義市公立及非營利幼兒園新生登記作業系統」(網址： https://one.cy.edu.tw/kid)進行線上登記時，輸入小朋友的身分證字號、出生年月日及家長手機號碼，便可進入下一步填寫新生資料及選擇幼兒園進行登記，操作手冊亦置於新生登記系統頁面上供家長參考。如採現場登記，家長可於4月15日及16日每日上午8時至下午4時攜帶相關文件到園辦理登記，屆時各園現場會提供設備供家長自行或由幼兒園人員協助上網登記。

市府教育處提醒，請家長於登記時間截止前提早上系統或至幼兒園辦理登記，避免因登記時間截止，系統自動關閉而未能完成登記作業。家長於操作上如有任何疑問，可於上班時間致電各幼兒園或市政府教育處洽詢。

處長林立生表示，嘉義市為提供完善且安心的生育環境，減輕年輕父母的負擔，並符應家長對幼幼班之需求，111學年度於復國幼兒園、世賢附幼、林森附幼、民族附幼、大同附幼、精忠附幼及小橘子非營利幼兒園等7園擴大增設幼幼班共計9班、增加招收名額142名。嘉義市公立幼兒園除補助5歲幼兒免學費、經濟弱勢幼兒加額外，2歲至4歲幼兒入學及免繳「學費」，自111年8月起，公立幼兒園每月繳費至多1,000元，第二、三胎免學費，非營利幼兒園每月家長最多繳費2,000元、第二胎1,000元、第三胎免學費。公立及非營利幼兒園於平日、寒暑假提供課後留園服務，如符合補助條件者另予補助；市府亦提供低收入戶等幼兒教保學費補助，歡迎各位小朋友來「讀冊」。

另市府教育處也提供嘉義市幼兒園就學資訊摺頁給家長參考，領取地點包含東區區公所、西區區公所、東區公共托嬰中心(兒童福利中心)、西區公共托嬰中心、社會福利服務中心、婦女福利服務中心、文化中心、世賢圖書館、市政府1樓服務台、嘉義市各公私立幼兒園、家庭教育中心及市府教育處。

各園招生簡章已公告於嘉義市政府教育處網站（網址：http://edu.chiayi.gov.tw）或各園網站，凡設籍嘉義市且符合以下年齡之幼生皆可登記，不受學區限制，惟低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒及特殊境遇家庭子女不受戶籍地限制：大班5歲(105.9.2~106.9.1)、中班4歲(106.9.2~107.9.1)、小班3歲(107.9.2~108.9.1)、幼幼班2歲(108.9.2~109.9.1)、學前特幼班(105.9.2~109.9.1)，幼兒家長如有相關問題，可洽詢公立、非營利幼兒園或本府教處特幼教育科（電話：05-2254321 分機：333、366）。