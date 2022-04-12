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嘉市397件街頭藝人登記完成　打造藝術城市新動能

▲▼ 嘉市街頭藝人登記完成打造藝術城市新動能 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市街頭藝人登記完成，打造藝術城市新動能 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

街頭藝人2021年修改為申請登記制，凡音樂、舞蹈、戲劇、民俗技藝、行動藝術、手工藝創作…等藝文工作或愛好者皆可登記為街頭藝人。嘉市府文化局表示，今年共397件街頭藝人完成申請登記(音樂類285件、舞蹈類85件、技藝類3件、其他類24件) ，每位藝人都有豐富表演能量，期許大家一起為街頭藝術注入新動能，展現城市多元、精彩藝文氛圍。

▲▼ 嘉市街頭藝人登記完成打造藝術城市新動能 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局代理局長葉國樑表示，嘉義市不僅是雲嘉南地區觀光休閒消費中心，也是區域內重要的經濟、藝文中心，每位表演工作者都有精彩、豐富的藝術能量，透過街頭藝術表演，讓城市充滿活力、歡樂的藝術氛圍。目前雲林、嘉義縣市採一地取證，可在三縣市56場地申請，開拓更寬廣的街頭表演空間。

文化局指出，在1999至2020年間，街頭藝人需經過審查通過後，方能核發登記證，才能申請至許可場地表演，共發出550張證。去年改採申請制後，共發出388張證，今(111)年則有397件完成申請，累計共發出1335張證。申請制後，每三年必須辦理換證，逾期失其效力。

▲▼ 嘉市街頭藝人登記完成打造藝術城市新動能 。（圖／嘉義市政府提供）

為協助街頭藝人們瞭解街頭展演環境，10日舉辦上、下午兩場次工作坊，邀請嘉義市相關局處、雲林縣政府文化觀光處及嘉義縣文化觀光局相關業務人員與會說明，包括登記證及場地申請等事宜，共計312位街頭藝人參與。


本次特別邀請知名街頭表演藝術家水管阿民Amin(魏亞民)擔任講師，以「成為一個被記得的人」為題，分享街頭展演可以是個跳板，亦可以是畢生之志，教導大家如何設計演出亮點。除了現有的街頭演出外，更還有國內、外藝術節及各式大小舞台的商演機會。最重要的是利用形象塑造，與觀眾產生互動與連結，讓每次展演充滿歡樂!也提高自己的被需要性和品牌識別度，成表演者中的明日之星！

工作坊講師簡介：
水管阿民Amin(魏亞民)。
我們正挖掘著音樂表演的無限可能，如：水管能當樂器、現場觀眾聲音能加進表演中等等。各種方向我們都在努力嘗試中，期待在每一次的表演中都能帶給觀眾歡笑與驚喜！

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