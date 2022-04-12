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快訊／屏東天上人間燒到嘉縣　精忠營區增2新兵已24人染疫

▲▼ 嘉縣增2居隔新兵 2外縣市旅遊確診。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉縣增2居隔新兵 2外縣市旅遊確診。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣今公布4確診案例，其中精忠營區2新兵為案28310、案28311，因出現症狀篩檢後確診，另2案外縣市旅遊確診，分別為案28521有北部旅遊史7日出現症狀，快篩陽性，案28649為屏東天上人間群聚案接觸者，2人經衛生局安排PCR採檢後確診，均收治隔離。

▲▼ 嘉縣增2居隔新兵 2外縣市旅遊確診。（圖／嘉義縣政府提供）

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其中精忠營區再增2例確診，仍為同梯入伍高密度接觸新兵，全案累計共24人確診，其中1人連續2次Ct值大於30，10日解隔後返家自主健康管理，今日針對同梯入伍密切接觸新兵快篩354人全數陰性，嘉義縣衛生局密切觀察及掌控。

案28521女性28歲，為太保某職場員工，4/1-4/5至北部旅遊。6、7、8日往返住家及公司，3天皆有至7-11故宮門市購物及領東西，每次時間約5分鐘並有戴口罩，7日出現症狀快篩陰性，8日下午5-6點至太保祥和診所及祥和藥局就醫領藥，10日下午5:33-6:05至六腳新一家便利商店、開源社香雞排、好彩運彩券行購物，11日因症狀未改善，再次快篩陽性，經衛生局安排PCR採檢後確診，祥和診所及祥和藥局也暫停營業1日，縣府已完成相關足跡清消。本案同住家人6人及密切接觸友人9人，計15人居家隔離PCR採檢皆陰性，全案匡列接觸者40人，並發送足跡簡訊28通提醒民眾注意。

▲▼ 嘉縣增2居隔新兵 2外縣市旅遊確診。（圖／嘉義縣政府提供）

另案28649男性60歲，5日為屏東天上人間群聚案接觸者，6日返家，經友人告知天上人間群聚案後，自我隔離三餐自煮，8日下午4點至7-11嘉朴門市購買快篩，篩檢結果陰性，9日未外出，10日被通報居隔，經衛生局安排PCR採檢確診，已收治隔離，匡列未同住家人3人已採檢等待報告。

▲▼ 嘉縣增2居隔新兵 2外縣市旅遊確診。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，目前精忠營區累計24人確診，今日針對同梯入伍密切接觸新兵快篩354人全數陰性。另案28521有北部旅遊史，案28649則為屏東天上人間群聚案接觸者，因2人敏感度高，除主動篩檢，自我隔離並即時尋求協助，因此可盡早阻絕社區傳播，相關公共足跡均戴口罩，時間也短暫，縣府也完成相關周邊足跡清消，呼籲鄉親盡快完成3劑疫苗接種，隨時保持警覺性，落實實聯制、戴口罩、減少不必要的群聚活動，有症狀速就醫，保護自己也保護他人。

▲▼ 嘉縣增2居隔新兵 2外縣市旅遊確診。（圖／嘉義縣政府提供）
局長趙紋華呼籲，目前國內疫情延燒，中重症患者都大於60歲，死亡者則大於80歲，打滿3劑疫苗可讓重症住院風險降低15倍。目前65歲以上長者接種疫苗，凡接種任1劑疫苗，贈送500元等值獎勵品活動，延長至5月31日。請鼓勵家中長輩盡速完成3劑疫苗接種，可洽嘉義縣各鄉鎮衛生所或合約院所，接受隨到隨打服務，或上衛生局網站查詢。 

▲▼ 嘉縣增2居隔新兵 2外縣市旅遊確診。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉縣增2居隔新兵 2外縣市旅遊確診。（圖／嘉義縣政府提供）

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