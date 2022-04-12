亞變種爆BA.4、BA.5！南韓驚見XL病例　羅一鈞曝國內案例

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球至今，變異株不斷出現，目前國際也已經出現BA.4和BA.5的確診個案，另外還有XE和XL變異株個案。中央流行疫情指揮中心表示，目前國內僅有一例XE個案，是之前從捷克入境的本國籍女性，未來也會持續監測BA.4和BA.5相關致病性和傳染力。

世界衛生組織（WHO）日前指出，目前正追蹤具有高傳染力的新冠病毒Omicron兩個新型亞變種BA.4及BA.5的數十例個案，評估這兩種亞變種是否更具傳染性或危險性。而依據全球流感共享資料庫（GISAID），各國BA.4及BA.5個案有數十例。另外，南韓日前也發現首例確診新冠重組病毒「XL」病例，是在今年2月於英國出現以來首度傳入亞洲。

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對此，醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前BA.4和BA.5在歐洲比較多，會持續監測相關致病性和傳染力，但兩個病毒都還是屬於Omicron，預期特性不會相差太多。

至於日本發現首例XE，羅一鈞說，台灣之前3月中旬就有捷克入境本國籍女性，入境採檢就是XE，有BA.1和BA.2的突變特徵，但個案沒有進入社區，在加強版集中檢疫所分流收治，而韓國XL也是BA.1和BA.2的突變特徵，但目前國內只有XE。

台灣XE病例是3/18驗出的境外移入個案，是一名自捷克入境的本國籍女性，落地採檢陽性，CT值僅有15，病毒量偏高，但屬無症狀，傳播力等都還要持續觀察。