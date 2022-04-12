居隔、居檢期滿前不用再做PCR！指揮中心宣布改做「快篩」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增551例本土個案，另公布居家檢疫期滿採檢新政策，居家檢疫和居家隔離期滿前的PCR改為快篩。

發言人莊人祥表示，為了加速居家隔離檢疫的檢測結果，家用快篩特異性高達99%，對於有傳染力個案有高度鑑別，且可自行操作，因此即日起居家隔離跟居家檢疫期滿前第10天採檢都改為快篩。

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莊人祥說，居家隔離期間除了第零天有一次PCR，再來第5~7天做一次快篩，第10天的PCR改快篩，接下來自主健康管理第2天和第4天都用快篩。

另外，居家檢疫第零天PCR檢測不變，原來是第3天、5天和7天做快篩，現在把第7天快篩移到第10天做，原來第10天PCR改做快篩，只要第10天的居家檢疫或隔離快篩陰姓，才可以解除隔離。

莊人祥也提醒，居隔/居檢及期滿後自主健康管理期間應配合相關檢查、回復簡訊或接受電話詢問健康情形等必要之關懷追蹤機制，違反相關規定者，會依傳染病防治法裁罰，其中居家隔離依第48條、第67條，可裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。另居家檢疫依第58條、第69條,可裁處新臺幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲居檢、居隔期滿前改快篩。（圖／指揮中心提供）